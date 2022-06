Souboj s Oldřichovicemi ale pro Horní Suchou nezačal nejlépe, po čtvrthodině prohrávala 0:2. „Bylo to o laxnosti. Můžete říkat v kabině co chcete, ale nikdy se toho nevyvarujete, takové to podcenění vždycky funguje. Bylo znát, že je to poslední utkání s jistým postupem,“ vrátil se kouč Zdeněk Menoušek k duelu.