„Z naší strany to bylo utkání dvou odlišných poločasů,“ vrátil se k páteční domácí výhře se Sedlištěmi kouč Zdeněk Menoušek. „V prvním jsme se sice snažili, ale míč nás moc neposlouchal a soupeř mohl jít asi v 9. minutě dokonce do vedení. Do druhé půle už vlétl jiný tým, starali jsme se o kombinaci, s míčem jsme byli rychlejší a přidali jsme i góly. Docela dost jsme jich ale ještě nedali,“ konstatoval trenér Menoušek.

Horní Suchá se čtrnácti výhrami a třemi remízami vede tabulku skupiny C před Vendryní a Raškovicemi, se kterými se utká doma v sobotu 23. dubna od 16 hodin. Podzimní duel na hřišti soupeře vyhrála v září 2:1.

Na postup do vyšší soutěže zatím v Horní Suché nemyslí. „Určitě bychom byli rádi, ale necháváme tomu volný průběh a jdeme zápas od zápasu. Pokud by to vyšlo, nikdo z nás se tomu bránit nebude,“ s úsměvem prozradil trenér Jaromír Bebenek.

I.B třída, skupina C - 18. kolo:

SK Horní Suchá – FK Sedliště 3:0 (1:0)

Branky: 17 Kubját, 52. Nový, 55. Lukáš. Rozhodčí: Pasterčák – Chmiel, Stankov. ŽK: Majer (Sedliště). Diváci: 120.

Horní Suchá: Herdzina – Urbaník, Kubját, Pietrasz, Rychtařík – Lukáš (74. Kotula), Wojtyna (74. Kulich), Janovský (85. Michalidis), Přichystal (60. Pastušek) – Nový (60. Kux), Stuchlík. Trenéři: Jaromír Bebenek a Zdeněk Menoušek.