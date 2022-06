Soupeř z Hnojníku ale předvedl, že dokáže být nebezpečný. V 60. minutě Vojtěch Zábelka umístěnou střelou ukončil po neuvěřitelných 1611 minutách sérii Horní Suché bez inkasované branky a snížil na 1:2. Bitva na trávníku se vyrovnala, oba týmy v ní trefily břevno soupeřovy brány, pohodu v domácích řadách zařídil až minutu před koncem Bronislav Kotula.

Horní Suchá, jejíž věkový průměr je 24,5 let a čtrnáct z dvaceti hráčů kádru tvoří vlastní odchovanci, vede tabulku skupiny C dvě kola před koncem soutěže s náskokem tří bodů před Raškovicemi. Předposlední zápas ji čeká v neděli na hřišti Internacionálu Petrovice, kde by mohla v předstihu oslavit postup do I.A třídy. Druhou šanci má v sobotu 18. června doma proti Oldřichovicím.

Její největší konkurent Raškovice v neděli hostí Věřňovice a sezonu zakončí 18. června doma s Vendryní.

I.B třída, skupina C - 25. kolo:

SK Horní Suchá – TJ Sokol Hnojník 3:1 (2:0)

Branky: 9. Nový, 40. Kux, 89. Kotula – 60. Zábelka. Rozhodčí: Klimek – Bednář, Hudeček. ŽK: Ševčík, Nový (oba Horní Suchá). Diváci: 100.

Horní Suchá: Lincer – Urbaník, Kubját, Pietrasz, Přichystal – Pastušek (62. Ryt), Stuchlík, Janovský, Ševčík – Kux (90. Sobek), Nový (70. Kotula). Trenéři: Zdeněk Menoušek, Jaromír Bebenek.