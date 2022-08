„Rozdíl mezi divizí a krajským přeborem není až tak veliký, a pokud nemáte kvalitní kádr, tak se to nedá hrát,“ vysvětlil v červnu předseda klubu Martin Pasz důvod, proč se i kvůli nedostatku financí rozhodli přihlásit do nejnižší soutěže v kraji.

Z jarního kádru nezůstal v Dětmarovicích nikdo, celý ho sestavili znovu. V současnosti mají na soupisce osmnáct fotbalistů. „Jsou to víceméně bývalí odchovanci, kteří prošli třeba Karvinou nebo různými jinými mládežnickými oddíly i v Dětmarovicích. Potom tam máme zkušené veterány, kteří je vhodně doplňují. A jsou tam i mladí,“ popsal současný tým.

V letní přípravě stihli odehrát i tři zápasy - s Fučíkem Orlová prohráli 6:7, Dolní Lutyni porazili 5:1 a s Petřvaldem prohráli 0:6.

Do divize fotbalisté Dětmarovic postoupili z krajského přeboru v sezoně 2017/2018. Kdy naposledy účinkovali v I.B třídě? „Hráli jsme ji na začátku devadesátých let,“ připomenul předseda klubu rok 1991, kdy se do ní probojovali z okresu. Už o dvě sezony později se stali součástí I.A třídy.

Teď je klub s devadesátiletou historií v „kraji" zase zpátky dole. „Nevíme, do čeho jdeme, to znamená, že kádr se teď ustálí a pak uvidíme, jak ho třeba ještě posílit. Tahle půlka sezony je jako by na ‚zkoušku‘, ale výhledově do dvou tří let bychom určitě chtěli do I.A třídy,“ naznačil Martin Pasz plány SK Dětmarovice.

Premiéru v I.B třídě, skupině C, budou mít v neděli 13. srpna od 17 hodin na hřišti Nýdku. Doma se poprvé představí v sobotu 20. srpna od 16.30 hodin proti Dobré.

Aktuální listina hráčů SK Dětmarovice:

David Gill, Patrik Gír, Daniel Hanusek, Štefan Jamulák, Lukáš Kretek, Tomáš Kročil, Jiří Ligocký, Lukáš Ligocký, Michal Popek, Petr Popek, Filip Sáňka, Martin Skácelík, Patrik Stoklasa, Marcel Škuláň, Jakub Stanislaw Trombik, David Vija, Filip Vitoň, Dominik Ženíšek.

Trenér: Jaroslav Andrejko.