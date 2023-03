Novým trenérem Baníku se stal Robert Taussig, někdejší asistent Dušana Kohúta. Hráče vede od 17. ledna, kdy začali společnou přípravu. „Uvidíme, jestli se družstvo pozvedne. Cítíme, že přišel nový vítr a kluci se trošku oklepali,“ konstatoval sekretář albrechtického klubu.

Hráčský kádr se podle něho moc nezměnil. „Odešel jen Šiška do Stonavy, jinak by měl zůstat stejný,“ prozradil s tím, že v jednání jsou čtyři posily. „Přestupy ještě nejsou dotažené do konce. Na podzim nás bylo málo, s jejich příchodem by se měla zlepšit konkurence na hřišti,“ konstatoval.

V zimní přípravě sehráli albrechtičtí fotbalisté tři zápasy - porazili FC Vratimov 7:2, remizovali 1:1 s MFK Karviná U18 a 6:6 se Záblatím. Další duel hrají v sobotu 4. března od 10 hodin na umělé trávě v Prostřední Suché proti Dolní Datyni z krajského přeboru.

Jaro odstartuje Baník 12. března na umělé trávě v Orlové, kde se utká s Interem Petrovice o postup do finále okresního poháru. O týden později má naplánovanou generálku s Petřvaldem u Karviné a k prvnímu mistrovskému zápasu v I.A třídě nastoupí 25. března na hřišti dvanáctého Jablunkova.

Přípravné zápasy:

FC Vratimov – FK Baník Albrechtice 2:7 (1:3), branky Baníku: Antonín Chumchal 4, David Cileček, Tomáš Izaiáš, Marcin Žyla.

MFK Karviná U18 – FK Baník Albrechtice 1:1 (0:0), branka Baníku: Marcin Žyla.

FK Slovan Záblatí – FK Baník Albrechtice 6:6 (3:2), branky Baníku: Antonín Chumchal 3, David Cileček, Daniel Hruška, Jan Hovůrka.