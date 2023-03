„Není v tom nic záludného. V týmu máme mladé kluky převážně z Třince, se kterými Petr Sostřonek už pracoval dřív a má k nim vazbu, takže jsme chtěli, aby s nimi pokračoval. Měl k nim přijít v létě, nakonec se to o půl roku urychlilo a Bohuš Keler, se kterým jsme se nerozešli ve zlém, to pochopil,“ vysvětlil sekretář klubu Petr Bajtek hlavní zimní změnu.

K pohybu došlo i v hráčském kádru. „Do Polanky odešel Filip Dohnal, do Stonavy gólman Vladimír Pecha, do Smilovic bratři Vojta a Jiří Cieslarovi a David Zogata se vrátil do Třince,“ vyjmenoval pět hráčů, kteří už nebudou oblékat dres Českého Těšína.

„Osa týmu kromě Dohnala zůstala celá, z Horního Žukova přišel gólman Daniel Kulig, který chytal za juniory v Třinci,“ představil Petr Bajtek novou tvář s tím, že další posily jsou ještě v jednání.

Jarní část soutěže zahájí Český Těšín v sobotu 18. března od 10.30 hodin na umělé trávě domácího areálu Frýdecká proti předposlední Vřesině.