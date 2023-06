/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Ceského Těšína v sobotním derby 28. kola krajského přeboru převálcovali doma Dolní Datyně 9:1 a jsou stále ve hře o důležité 2. místo v tabulce. I z něj totiž vede cesta do divize, kam postoupí nejlepší druhý tým ze všech pěti krajských přeborů na celé Moravě. Rozhodnutí padne za týden po závěrečném kole soutěže.

„Nebránili bychom se tomu,“ usmál se českotěšínský trenér Petr Sostřonek. „Je to v našich silách a kopačkách, ale nechceme to hrotit a vytvářet na hráče tlak. Uvidíme, jak to dopadne,“ dodal.

Domácí přitom v derby téměř dvacet minut prohrávali, skóre utkání otevřeli Jestřábi po brance Tomáše Kodenka. „Hosté hráli hodně dobře, měli rychlý přechod a z jednoho nám dali gól do otevřené obrany,“ vrátil se k nepříznivému stavu 0:1 Petr Sostřonek, kouč Českého Těšína.

„Měli jsme ještě další brejk, ale neproměnili ho,“ litoval trenér Dolních Datyní Petr Blejchař nevyužité možnosti zvýšit náskok. „Chviličku jsme se trápili, ale potom nám pomohl rohový kop, kdy jsme z takové trmy-vrmy dali na 1:1 a vzápěti hned na 2:1,“ oddechl si po změně skóre domácí Petr Sostřonek.

„Bránili jsme jak mladší žáci. Každý roh, který v zápase byl, skončil v naší brance. To nechápu,“ nevěřícně kroutil hlavou Petr Blejchař. „Za dvacet minut jsme dali čtyři góly, po třetím se soupeř položil,“ spokojeně se naopak usmíval Petr Sostřonek.

Do šaten šel jeho tým za stavu 4:1. „Pak už se to jenom dohrávalo a navyšovalo,“ konstatoval kouč Českého Těšína. „Zlepšili jsme si skóre a hezky se rozloučili s našimi diváky,“ dodal po posledním domácím duelu této sezony.

„Ostuda a tragikomedie! Náš výkon byl hanebný, vypadalo to, jako bychom si přijeli jen udělat žízeň, nebo už někteří hráči mysleli na dovolenou. Soupeř si z nás ve druhém poločase udělal fackovací panáky. Zastavilo se to na 1:9, a to můžeme být ještě rádi,“ nechápal Petr Blejchař, proč jeho tým po dobrém úvodu zcela odpadl.

Český Těšín v tabulce ztrácí na druhý Vratimov, který doma prohrál s Vřesinou 1:5, už jenom bod. V závěrečném kole hraje v sobotu 17. června na hřišti TJ Řepiště, vítěze krajského přeboru. Dolní Datyně zakončí sezonu v neděli 18. června ve Vřesině.

Krajský přebor – 28. kolo:

FK Český Těšín – TJ Dolní Datyně 9:1 (4:1)

Branky: 33., 60. a 63. D. Maceček, 30. M. Sostřonek, 40. Martynek, 44. Potůček, 70. Osička, 74. Krucina, 77. Bora - 13. Kodenko. Rozhodčí: Novák - Gańczarczyk, Banot. ŽK: M. Cileček (Dolní Datyně). Diváci: 119.

Český Těšín: Kulig – Slowiaczek (46. Osička), Lanc, Potůček, Martynek (57. Matuszek), M. Sostřonek, L. Maceček, D- Maceček (71. Bora), Krucina, Chloň (57. Urban), Byrtus (67 Hamrozi). Trenér: Petr Sostřonek.

Dolní Datyně: Vasilko – Kučera, Novotný, Kudláček, Matyska, Cenek, M. Cileček (75. Masopust), Maršál, Střižík, Kodenko, Máša. Trenér: Petr Blejchař.