/FOTOGALERIE/ V Česku už to dobře zná. A je spokojený. Nigerijský fotbalista John…

Po předposledním Jablunkovu (8:2) smetla před týdnem z domácího trávníku poslední Lokomotivu Petrovice 7:0. Do šaten přitom odcházela obě mužstva za stavu 0:0. „Asi jsme si mysleli, že to půjde samo, bylo to takové laxní bez pohybu,“ konstatoval trenér Horní Suché Zdeněk Menoušek.

Postup potvrdili v Libhošti, teď Stonavu čekají oslavy. „Kraj" bude hrát poprvé

Obrat odstartoval ve 48. minutě gól Dominika Pastuška, který pak do konce zápasu přidal ještě dva. O další trefy do sítě Lokomotivy se rozdělili Stanislav Ryt, Aleš Stuchlík, Jiří Kvapil a Matěj Jurčák.

„Začali jsme hrát více do soupeře a dorážet ho, padly zase krásné góly stejně jako s Jablunkovem. Tým to v sobě má, ale někdy chviličku trvá, než se rozjede a pochopí, o čem to je,“ pochválil kouč všechny hráče.

Horní Suchá - Jablunkov 8:2:

„Asi bychom potřebovali, aby sezona trvala ještě dva měsíce,“ žertoval trenér po dvou vysokých výhrách za sebou. „Možná mi to kluci dali jako dárek, aspoň tým předám s klidnou hlavou,“ usmál se Zdeněk Menoušek, který si ze zdravotních důvodů dává od fotbalu roční pauzu.

Naposledy povede Horní Suchou v sobotu proti Dobraticím. „Říkal jsem klukům, že by bylo hezké zakončit sezonu třetí domácí výhrou,“ usmál se.

FOTO: Karviná se těší na ligu. Do přípravy se vrhla jako první, zatím bez posil

I.A třída, skupina B – 26. kolo:

Horní Suchá – Lokomotiva Petrovice 7:0 (0:0)

Branky: 48., 64. a 82. Pastušek, 56. Ryt, 73. Stuchlík, 85. Kvapil, 88. Jurčák. Rozhodčí: Picmaus - Leško, Knispel. Bez karet. Diváci: 150.

Horní Suchá: Lincer – Urbaník, Pietrasz, Kubját (82. Štengl), Lukáš (46. Witosz) – Ševčík (75. Jurčák), Janovský (c) (82. Kvapil), Stuchlík, Štromp P. – Štromp J. (46. Ryt), Pastušek. Trenéři: Zdeněk Menoušek a Jaromír Bebenek.