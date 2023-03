Tým ji zahájil 12. ledna, fyzičce se věnoval hlavně na soustředění v Kunčicích pod Ondřejníkem. „Splnilo svůj účel, byli jsme tam začátkem února v osmnácti lidech a dokonce nám napadl sníh,“ prozradil Zdeněk Menoušek.

Horní Suchá v semifinále poháru vyřadila Záblatí. Výhra se ale nerodila lehce

Během přípravy Horní Suchá sehrála několik utkání. „Výsledky nebyly nic moc. Měli jsme silné soupeře, vyhráli jsme jen dva zápasy, první s Hrabovou a poslední s Václavovicemi,“ konstatoval kouč.

V hráčském kádru došlo během zimní pauzy k několika změnám. „Odešel jen útočník Vojtěch Zábelka, přišli hroťák Honza Štromp z Vratimova, half Matěj Jurčák z Lokomotivy Petrovice a z dorostu jsme přesunuli záložníka Dominika Drábka,“ představil trenér nové tváře v týmu.

Zaostřeno na fotbal: Kde jsou v I.A třídě nejlepší střelci, gólmani i zlí muži?

Do I.A třídy se Horní Suchá vrátila vloni na podzim po deseti letech. V první části soutěže vyhrála pět ze třinácti zápasů, čtyřikrát remizovala a s 19 body skončila osmá. Jaké má ambice pro jaro?

„Udržet se. Snažit se odehrát nějaká kvalitní utkání a v nich posbírat body. Když odehrajeme střed do šestého sedmého místa, tak by to bylo krásné," řekl Zdeněk Menoušek. „První rok ve vyšší soutěži je vždycky docela těžký, takže chceme zůstat nohama na zemi, aby byl fotbal pro kluky pořád zábava. Nedívat se dolů, spíš nahoru, ale pomalu,“ vysvětlil trenér.

Fotbalisté Horní Suché herní prověrku zvládli, teď je čeká tvrdá dřina v horách

Přípravná utkání:

Horní Suchá - Hrabová 3:2, Bohumín 0:5, Dolní Datyně 0:1, Brušperk 0:3 a Václavovice 4:3.