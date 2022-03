„Byl to těžký vstup do jara na těžkém terénu, který byl tvrdý a suchý, kombinační hra se na něm vytrácí. Než jsme se rozkoukali a začali pořádně hrát, byl poločas pryč,“ konstatoval Zdeněk Menoušek, jeden z trenérů SK Horní Suchá. První gól dal v 54. minutě z pokutového kopu Jan Janovský, jen o tři minuty později domácího brankáře Smetanu překonal Aleš Stuchlík a triumf završil v 61. minutě Filip Kux.

„I dál jsme potom měli šance, ale už jsme je nevyužili. Soupeř nehrozil vůbec ničím, z tohoto hlediska to bylo poklidné utkání. Za tři body i výkon mužstva jsme rádi, vstup do sezony je vždycky důležitý. Zvládli jsme to kolektivní bojovností a týmovým výkonem, teď už se soustředíme na další zápas,“ připomenul trenér Menoušek, že v příštím kole Horní Suchá hostí v sobotu Věřňovice.

I.B třída, skupina C - 15. kolo:

FK Staříč - SK Horní Suchá 0:3 (0:0)

Branky: 54. Janovský z pok. kopu, 57. Stuchlík, 61. Kux. Rozhodčí: Dimun. ŽK: Alfery, Kocián, Smetana (všichni Staříč). Diváci: 150.

Horní Suchá: Lincer - Kubjat, Urbaník, Ševčík (13. Piestrasz), Pastušek, Rychtařík, Janovský, Ryt (70. Lukáš), Stuchlík, Wojtyna (79. Kulich), Kux. Trenéři: Bebenek a Menoušek.