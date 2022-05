Signály, vlajky, tetování. Podívejte se, co na pláži zaujalo fotografy Deníku

„Hrajeme v jedné sestavě, asi to už bylo na kluky moc, protože přišla i nějaká zranění,“ upozornil na fakt, že trenér Dušan Kohút měl v sobotu k dispozici jen čtrnáctičlenný hráčský kádr.

„Řepiště byly celkově lepší, ale my jim to trošku usnadnili. U poslední branky obránce přihrával přes šestnáctku přímo na nohu útočníkovi, který to jen doklepl do prázdné brány. Takové ‚dárečky‘ jsme jim dali dva,“ dodal Gustav Guňka.

Už tuto středu Albrechtice čeká semifinále krajského poháru ve Vendryni.



I.A třída, skupina B - 23. kolo:

Řepiště - Baník Albrechtice 4:2 (1:1)

Branky: 16. Byrtus, 47. Zaremba, 55. Jurča, 76. Tchuř - 2. M. Žyla, 63. Itaiáš. Rozhodčí: Picmaus - Hošek, Janeček. Bez karet. Diváci: 120.

B. Albrechtice: Gradek, Hovůrka, Přeček, Wagner, Kociolek, M. Žyla, D. Žyla, Izaiáš, Michejda (63. Grabowski), Chumchal, Golasowski. Trenér: Dušan Kohút.