„Dnes to byl takový zvláštní zápas. Sice jsme vyhráli, ale nebyl to ten náš fotbal,“ kriticky hodnotil předvedený výkon Jaromír Bebenek, jeden z trenérské dvojice Horní Suché.

„Ze začátku jsme měli tři čtyři pěkné akce do 15. minuty a dali gól. Pak jsme se trošku přizpůsobili soupeři, i když obrana hrála pořád dobře, ale dopředu jsme moc nepodrželi balon. Vlastně až ke konci druhého poločasu jsme dali další dva góly. Trochu jsme se fotbalové trápili,“ popsal průběh zápasu.

Obavy z možného přerušení vítězné vlny v Horní Suché nemají. „Počítáme s tím, že to může přijít kdykoliv. Snažíme se mužstvo vždycky namotivovat tak, aby to bylo co nejpozději,“ prozradil Jaromír Bebenek s tím, že základem úspěchu Horní Suché je výborná parta na hřišti.

„Dali jsme dohromady vynikající kolektiv a myslím si, že dobrá byla i zimní příprava. Odehráli jsme v ní se silnějšími soupeři solidní zápasy a to se promítlo do nálady mužstva,“ poznamenal po jedenáctém jarním vítězství.

I když soutěž vedou s náskokem čtyř bodů před Vendryní, která má k dobru jeden zápas, postup do I.A třídy nechávají zatím otevřený. „Do konce sezony je ještě daleko. Jdeme zápas od zápasu, nemá cenu si zatěžovat hlavy, hlavně mladším klukům, aby se nějak stresovali,“ dodal kouč Horní Suché.

I.B třída, skupina C - 20. kolo:

TJ Petřvald u K. - SK Horní Suchá 0:3 (0:1)

Branky: 5. Pastušek, 80. Pietrasz, 89. Lukáš. Rozhodčí: Dimun - Petroš, Žáček. ŽK: Matějek, Cudrák - Nový, Stuchlík. Diváci: 125.

Petřvald: Janča - Matějek, Cudrák, Kostka (80. Sklepek), Uher (69. Sztymon), Zajíček, M. Fismol, Budina, Knor, Macko (46. Kršák), Sobek (80. Lachman). Trenér: Martin Weiss.

Horní Suchá: Lincer – Urbaník, Kubját, Pietrasz, Přichystal – Stuchlík, Wojtyna, Janovský, Pastušek (82. Sobek) – Nový (62. Lukáš), Kux (27. Ryt). Trenéři: Jaromír Bebenek a Zdeněk Menoušek.