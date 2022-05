Sedmnáct z osmnácti vítězství vybojovala Horní Suchá na trávníku, jedno získala kontumací utkání 21. kola s Nýdkem, který k němu nedorazil. Tabulku skupiny C vede s náskokem tří bodů před Raškovicemi, které v tomto ročníku I.B třídy dvakrát porazila.

Do konce soutěže zbývá odehrát pět kol. Prvním soupeřem Horní Suché bude v sobotu doma třetí Vendryně, která vyhrála Pohár OFS Frýdek-Místek. K dalšímu zápasu se tým trenérů Zdeňka Menouška a Jaromíra Bebenka vydá do Mostů, pak na svém hřišti přivítá Hnojník, v předposledním kole nastoupí v Petrovicích proti Interu a soutěž zakončí doma s Oldřichovicemi. Skončí její velkolepá jízda postupem do I.A třídy?

I.B třída, skupina C - 22. kolo:

Lokomotiva Petrovice B - Horní Suchá 0:6 (0:1)

Branky: 34. a 52. Stuchlík, 51. a 64. Wojtyna, 71. a 75. Pastušek. Rozhodčí: Novák - Svoboda, Jonszta. ŽK: Krul, Siuda, Kuljovský (všichni Petrovice). Diváci: 80.

L. Petrovice B: Siuda - Kučera, Žyla, Krul, Urban, Ostáš (82. R. Melichářek), Molnári, Mazurek (72. Bernatík), Kuljovský, Kostura (72. D. Melichárek), Šuster (88. Lincer). Trenér: Pavel Bernatík.

Horní Suchá: Herdzina – Urbaník, Kubját, Pietrasz, Přichystal – Ševčík (72. Lukáš), Wojtyna, Janovský, Pastušek (82. Kulich) – Nový (46. Kux), Stuchlík (72. Ryt). Trenéři: Zdeněk Menoušek a Jaromír Bebenek.