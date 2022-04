Smazat ale nešel rozdíl mezi postavením obou týmů v tabulce. „Nechci být neskromný, ale myslím, že jsme Bašce moc šancí nedali. Měli jsme převahu a mohli vyhrát i víc, ale řadu příležitostí jsme zmařili,“ konstatoval kouč Horní Suché. „Máme mladé kluky, většinou naše odchovance, kteří se vrátili z dorosteneckých soutěží, a za přístup k zápasu je musím pochválit,“ dodal po zisku plného počtu devíti jarních bodů.

Na to, že by v příští sezoně hráli I.A třídu, v Horní Suché zatím nemyslí. „Určitě bychom byli rádi, ale necháváme tomu volný průběh a jdeme zápas od zápasu. Pokud by to vyšlo, nikdo z nás se tomu bránit nebude,“ s úsměvem prozradil trenér Jaromír Bebenek.

I.B třída, skupina C - 17. kolo:

Baška - SK Horní Suchá 0:5 (0:2)

Branky: 10. Nový, 28. Pietrasz, 78. Wojtyna, 79. Kux, 88. Kotula. Rozhodčí: Machala - Boráň, Revaj. Bez karet. Diváci: 80.

Horní Suchá: Herdzina - Lukáš, Kubjat, Pietrasz, Pastušek (46. Kux), Rychtařík, Wojtyna, Janovský (85. Michailidis), Stuchlík, Přichystal (60. Kotula), Nový (75. Kulich). Trenér: Jaromír Bebenek.