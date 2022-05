„I když to nevypadá, bylo to těžké, protože Vendryně hrála velmi dobře. Je to jedno z nejlepších kombinačních družstev, ale naše obrana byla tak dobrá, že jsme jim moc šancí nedali a svoje proměňovali,“ konstatoval Jaromír Bebenek, člen úspěšného trenérského dua Horní Suché.