„Splnilo účel, za kterým jsme tam jeli. Všechno jsme odtrénovali, obešelo se to bez zranění. Musím poděkovat vedení klubu, že nám to umožnilo, i klukům, kteří to skvěle zorganizovali,“ dodal kouč Jestřábů.

Na Mallorce sehráli i jeden zápas. „Utkali jsme se s C.F. Son Caliu, což byla pátá španělská regionální liga, a vyhráli 6:0,“ prozradil s tím, že po návratu tým porazil Baník Albrechtice 3:2 a ve víkendové generálce TJ Petřvald u Karviné 5:2.

Celkem fotbalisté Dolních Datyní sehráli v zimě sedm duelů. „Z toho bylo pět vítězných a dvě porážky, ale na výsledky jsem tolik nedbal. S tréninkovým přístupem a tím, jak kluci přípravu poctivě odmakali, jsem spokojený. Doufám, že se to teď projeví v mistrovských utkáních,“ přál by si Petr Blejchař úspěšné jaro.

Tým, který přezimoval na 7. místě krajského přeboru, ho odehraje v téměř stejném složení. „Máme jen jednoho nového hráče, z Polanky na hostování do 30. června přišel krajní obránce Karel Matyska. Jsem rád, že vedení klubu odvedlo dobrou práci a udrželo kádr pohromadě, i když o hráče byl zájem,“ potěšilo trenéra Dolních Datyní.

Nezměnil se ani cíl pro druhou část soutěže. „Je stejný jako ten, se kterým jsme končili podzim. Hrát dobrý fotbal, přenést věci z tréninků do utkání a pohybovat se minimálně ve středu tabulky, možná i o něco výš,“ konstatoval kouč.

„Máme mladé mužstvo s hodně hráči ročníku narození 2000 a výš, které potřebujeme zabudovávat do kádru a ten stabilizovat. Do jara půjjdeme s pokorou, chceme dál sbírat body a zlepšovat se, aby náš herní projev byl fotbalový,“ vysvětlil Petr Blejchař.

První zápas krajského přeboru čeká Jestřáby z Dolních Datyní v sobotu 18 března proti Brušperku, hrát ho bude od 15 hodin na umělé trávě v Horní Suché.

Zimní příprava:

Dolní Datyně - Polanka 0:4, Záblatí 6:5, Vratimov 1:5, Horní Suchá 1:0, C.F. Son Caliu 6:0, Baník Albrechtice 3:2 a TJ Petřvald u K. 5:2.