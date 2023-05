/FOTOGALERIE/ Nastartovala je remíza ve Vratimově (2:2), pak porazili Dolní Datyně (4:2) a Vřesinu (5:0). Ze třetího vítězství v řadě za sebou se fotbalisté Slavie Orlová radovali v sobotu doma. V zápase 24. kola krajského přeboru si poradili s Brušperkem 2:0, střelci gólů byli Dominik Renta a Zdeněk Zach.

Zápas 24. kola krajského přeboru Slavia Orlová - Brušperk 2:0. | Foto: FK Slavia Orlová

Slavia šla do vedení už ve 2. minutě po přesné trefě Renty. „Asi do 20. minuty jsme měli zápas pod kontrolou, pak jsme z neznámých příčin trošku jako by opustili hřiště a iniciativu převzal soupeř. Měl neskutečnou šanci, kterou Tonda Buček vytáhl nádherně ze šibenice,” vrátil se domácí trenér Roman Divina k dění na trávníku.

„Asi ve 43. minutě měl Brušperk ještě jednu stoprocentní šanci, kdy šel na Tondu Bučka sám jeden hráč,” vyzdvihl kouč Orlové dva skvělé zásahy zkušeného brankáře.

Do šaten šli domácí za stavu 1:0. „Trošičku jsem zvýšil hlas, protože takhle hrát nemůžeme,” přiznal Roman Divina. „Soupeř, který má nového trenéra, je velmi kvalitní, s lídrem z Řepiští doma prohrál jenom 0:1. To se potvrdilo i u nás,” vysvětlil trenér Slavie s tím, že problémy měli s vysokými hráči hostů.

„Ve druhém poločase jsme začali hrát po zemi a měli snad šest stoprocentních šancí, ale borci jako Jata (Jatagandzidis), Renta a Tomáš nedali. Obrával jsem se, jestli se nám to nevymstí,” přiznal Roman Divina. „Kluci ale hráli zodpovědně a obětavě, nepřipustili, aby soupeř měl nějakou šanci,” dodal.

Druhá branka padla až ve třetí minutě nastavení. „Po vynikajíící akci Tomáše, který přihrával Zachovi a ten dal do prázdné brány na 2:0,” popsal trenér úspěšnou akci.

„Ve druhém poločase jsme Brušperk rozebrali. Musím ocenit, že jsme hráli s jedním šestnáctiletým a dvěma sedmnáctiletými dorostenci. Klobouk dolů, že to tým zvládl a obrovská radost z vítězství,” konstatoval Roman Divina. „Teď by se nám měl vrátit uzdravený Derik a přijít i Nowinski, taže bychom měli být silnější,” prozradil kouč Slavie.

Krajský přebor – 24. kolo:

Slavia Orlová – Brušperk 2:0 (1:0)

Branky: 2. Renta, 93. Zach. Rozhodčí: Pasterčák - Gańczarczyk, Dimun. ŽK: Dzida, Tomáš – Zajac. Diváci: 65.

Orlová: Buček – Slowik, Buchvaldek, Czaicki, Dzida, Tomáš, Jatagandzidis (90. Herman), Maleňák, Zach, Botur (57. Motloch), Renta. Trenér: Roman Divina.