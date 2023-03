/FOTOGALERIE/ Jarní část krajského přeboru začínali v sobotu dopoledne doma, ale úvodní zápas fotbalistům Českého Těšína podle představ nevyšel. Třetí tým tabulky v něm remizoval s předposlední Vřesinou 0:0.

Fotbalisté Českého Těšína se v zimní přípravě utkali na domácím turnaji O pohár SÚZ 2023 jen se soupeři z I.A třídy, I.B třídy a okresního přeboru. Snímky jsou ze zápasu s FK Těrlicko 2022, které porazili 4:0. | Foto: FK Těrlicko 2022

„Samozřejmě je to špatně, chtěli jsme uhrát tři body. Nakonec můžeme být rádi za jeden, protože soupeř měl v poslední minutě šanci z protiútoku, ale náš gólman střelu dobře vytočil na tyčku,“ oddechl si českotěšínský trenér Petr Sostřonek po infarktovém momentu duelu.

„Soupeř byl připravený, dobře bránil a my se s tím nedokázali vyrovnat. V prvním poločase jsme nedali gól z tutové šance ani neproměnili penaltu ve 20. minutě,“ litoval kouč.

Český Těšín ani jednu příležitost jít do vedení nevyužil. „Soupeř nabyl sebevědomí, hrál houževnatě, tvrdě a důrazně do těla i za cenu faulů, což nám na umělé trávě nevyhovovalo. U nás to byl fotbal jenom po šestnáctku, chyběl nám nějaký moment překvapení,“ posteskl si Petr Sostřonek.

Obrana hostů byla podle něj celý zápas konsolidovaná. „Bohužel jsme se nedokázali prosadit centry, které nám vůbec nešly a většina končila v autu, ani ze středu hřiště,“ konstatoval a zároveň připomenul, že zimní příprava nebyla úplně ideální. „Neprověřili nás silnější soupeři, první těžký zápas jsme hráli až teď,“ vysvětlil Petr Sostřonek, který k týmu přišel v lednu.

Krajský přebor - 30. kolo:

FK Český Těšín - FC Vřesina 0:0

Rozhodčí: Sklář - Levinger, Tomšík. ŽK: Potůček, L. Maceček, Slowiaczek - A. Hruzik, Bartonec, T. Hruzik, Matula. Diváci: 50.

Český Těšín: Kulig - Slowiaczek, Lanc (78. Krucina), Hamrozi (55. L. Maceček), Potůček, M. Sostřonek, Bora (78. Osička), D. Maceček, Urban (89. Matuszek), Chloň, Byrtus. Trenér: Petr Sostřonek.