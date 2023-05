/FOTOGALERIE/ Po středeční dohrávce 19. kola krajského přeboru v Pusté Polomi (3:3) se fotbalisté Českého Těšína se soupeřem o body opět rozdělili. Sobotní zápas23. kola na hřišti v Heřmanicích skončil bezgólovou remízou, navíc přišli o zraněného útočníka.

Zápas 20. kola krajského přeboru Český Těšín - Petřvald na Moravě 2:2. | Foto: Fotbal Petřvald na Moravě

„Zápas jsme měli vyhrát, bohužel jsme nedali ani jednu ze čtyř nebo pěti tutových šancí,” mrzely českotěšínského trenéra Petra Sostřonka zahozené příležitosti. „Zápas byl hlavně v prvním poločase rozkouskovaný. Soupeř nás blokoval hodně ostrou až brutální hrou, jsme rádi, že jsme to vůbec přežili,” popsal kouč dění na ostravském trávníku.

Během duelu přišli hosté o útočníka Luďka Macečka. „Po souboji, kdy soupeř nehrál do balonu, ale do našeho hráče, jsme ho raději odvezli na pozorování do nemocnice,” popsal trenér Českého Těšína zákrok, za který nebyla udělena ani žlutá karta.

„Domácí měli jednu střelu na bránu, která zaváněla gólem, ale Kulig byl velice pozorný. My jsme měli šancí daleko víc, Heřmanice podržel Andrejko a jednou je zachránila tyčka,” konstatoval Petr Sostřonek. „Nebyl to fotbal, ale kopanina, souboje a ragby, což nám nesvěčilo. Nakonec jsme rádi, že máme bod,” dodal trenér Českého Těšína.

Krajský přebor – 23. kolo:

Heřmanice – Český Těšín 0:0

Rozhodčí: Tomšík - Takáč, Čuba. ŽK: Šlesár, Řapek, Sedlák, Kopečný – Martynek, Potůček, Osička, Slowiaczek. Diváci: 85.

Český Těšín: Kulig – Slowiaczek, Lanc, Potůček, Martynek (46. Bora), M. Sostřonek, L. Maceček (57. Matuszek), D. Maceček (46. Krucina), Osička (85. Gibiec), Chloň, Byrtus. Trenér: Petr Sostřonek.