„Odehráli jsme pět utkání na domácím turnaji v Českém Těšíně, ale pro nás byla spíše přátelská. Nebyli tam těžší soupeři, kteří by prověřili, jak jsme na tom herně. Takže jsme v očekávání, uvidíme v prvním zápase,“ vysvětlil českotěšínský kouč.

Své svěřence ale pochválil. „Kluci vlítli do každého zápasu s plným nasazením a i přes rychlé vedení hráli až do poslední minuty,“ ocenil koncentraci týmu. „Něco jsme si vyzkoušeli, do přípravy zapojili i dorostence a ověřili si, jestli jsou schopni hrát. Starší hráči je podrželi, což je k jejich prospěchu. Uvidíme, jak to ti mladí vstřebají a ukážou se v sezoně,“ vyzdvihl pozitiva přípravy.

Dres třetího týmu tabulky krajského přeboru nebude na jaře oblékat hned pět fotbalistů - David Zogata se vrátil do Třince, Filip Dohnal zamířil do Polanky, gólman Vladimír Pecha do Stonavy, bratři Vojtěch a Jiří Cieslarovi do Smilovic.

„Máme spolupráci s Třincem, z jeho dorostu k nám přišel Daniel Kulig a z Jablunkova jsme získali Rosťu Galusíka, takže máme novou dvojici gólmanů. Tenhle post nás nejvíc pálil,“ přiznal Petr Sostřonek.

„Z Brna se vrátil střední záložník Patrik Matoušek, který už u nás byl,“ představil staronovou tvář v týmu. „Doplnili ho mladí odchovanci, záložník Šimon Gibiec a stoper Kryštof Kunc, kteří ještě mohou hrát v dorostu,“ prozradil s tím, že kádr nyní tvoří šestnáct hráčů a dva brankáři.

„Ještě nás bolí střed zálohy, kde odešli Zogata a Dohnal, kteří byli motorem muzžstva. Ve výhledu máme dva hráče a uvidíme, jak to dopadne,“ dodal.

Divizní jaro zahájí Český Těšín na třetí příčce tabulky. Jaké má ambice ve druhé části krajského přeboru? „Budeme chtít hrát vysoko. Těžko budeme bojovat o první místo s Řepištěmi, které nakoupily hráče a usilují o postup, ale myslím, že o další posty za nimi se s ostatními popereme. A byli bychom rádi, kdyby diváci chodili na fotbal ještě ve větším počtu,“ přiblížil českotěšínský kouč Petr Sostřonek přání týmu.

Přípravné zápasy:

FK Český Těšín - Dobratice 7:3, branky: D. Maceček a Byrtus po 2, Bora, L. Maceček a Chloň.

Český Těšín - LKS Goleszów (Polsko) 7:2.

Raškovice - Český Těšín 1:4 (1:1), branky: vlastní - Urban, L. Maceček, Osička, Hamrozi.

Český Těšín - Dobrá 10:0 (3:0), branky: D. Maceček 3, Urban 2, L. Maceček, Osička, Hamrozi, Bora, Potůček.

Český Těšín - Těrlicko 2022 4:0 (2:0), branky: Lanc, D. Maceček, L. Maceček, Urban.