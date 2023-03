/FOTOGALERIE/ Start jara neměli ideální, před týdnem doma remizovali s Vřesinou (0:0), ale fotbalisté Českého Těšína to napravili v sobotu v Brušperku. Zápas 17. kola krajského přeboru vyhráli 4:1. Tři ze čtyř gólů dali ve druhém poločase.

Skóre utkání otevřel ve 23. minutě Byrtus, za domácí odpověděl těsně před přestávkou Glembek. „Poločas byl výsledkově vyrovnaný, ale po celé utkání jsme byli lepším týmem. Bohužel jsme neproměnili jednu šanci a soupeř po naší chybě ve 44. minutě po rozehrávce nám dal gól do kabin,“ vrátil se českotěšínský kouč Petr Sostřonek k první pětačtyřicetiminutovce, která skončila nerozhodně 1:1.

„O přestávce jsme si něco řekli v kabině, kluci si to vzali za své. Pomohla nám 48. minuta, kdy jsme dali na 2:1 a uklidnili se. Dostali jsme se zase do své hry, pak si už hráli to svoje a soupeře nepustili do žádné vyložené šance. Navíc ty naše jsme začali proměňovat,“ potěšila trenéra Českého Těšína změna.

Po D. Macečkovi rozvlnili síť soupeřovy branky ve druhé půli ještě Urban a Bora. „Se třemi body i výkonem hráčů jsem spokojený, splnili to, co jsme si řekli. Změnili jsme rozestavení a hráli na trávě, která ještě není ideální. Trošku to skákalo, ale přizpůsobili jsme se ploše a určitě byli celý zápas lepší,“ konstatoval Petr Sostřonek.

Krajský přebor - 17. kolo:

Brušperk - Český Těšín 1:4 (1:1)

Branky: 44. Glembek - 23. Byrtus, 48. D. Maceček, 56. Urban, 70. Bora. Rozhodčí: Chýlek - Šištík, Stankov. ŽK: Pelán, Glembek - Potůček. Diváci: 91.

Český Těšín: Kulig - Slowiaczek (63. Krucina), Lanc, Potůček, M. Sostřonek, Bora (70. Hamrozi), L. Maceček, D. Maceček (85. Osička), Chloň, Byrtus, Urban (85. Martynek). Trenér: Petr Sostřonek.