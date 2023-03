/FOTOGALERIE/ V minulém kole porazili Brušperk 2:1, ale zároveň přišli o čtyři zraněné hráče. Ve druhém zápase jarní části krajského přeboru fotbalisté Dolních Datyní neuspěli. Jestřábi v sobotu doma na těžkém terénu podlehli Kobeřicím 0:2.

Zápas říjnového 10. kola krajského přeboru Oldřišov - Dolní Datyně 0:1. | Foto: Deník/Petr Widenka

„Mrzí mě to, protože se přetrhla vítězná šňůra. Jednou to přijít muselo, ale dnes jsem to nečekal,“ přiznal Petr Blejchař, trenér Dolních Datyní, které padly po čtyřech výhrách v řadě za sebou. V sezoně to byla jejich devátá porážka z osmnácti odehraných duelů.

„Nastoupili jsme dobře a v první půlce byli lepší. Měli jsme tam tyčku a další dvě šance. Poločas měl být 1:0 nebo 2:0 pro nás a bylo by to hned veselejší,“ konstatoval kouč Jestřábů.

„Neproměňováním příležitostí, které jsme si vytvářeli, skončil 0:0 a to byla škoda, protože Kobeřice v něm žádnou šanci neměly. Chtělo to aspoň ten jeden gól,“ označil Petr Blejchař příčinu neúspěchu.

Zápas se hrál na přírodní trávě, což se ukázalo jako nevýhoda pro domácí.

„Hřiště po zimě ještě není ideální a terén, který se postupem času zhoršoval, nám ublížil v kombinační hře. Kobeřice nám po chybě na kraji obrany v 50. minutě ze své první vážnější šance daly gól na 0:1,“ popsal trenér Dolních Datyně první trefu hostů.

„Kobeřice pak začaly bránit výsledek, my na zhoršeném terénu nemohli hrát kombinačně. V 80. minutě nám daly z brejku na 0:2 a bylo po zápase,“ vrátil se k dění na hřišti.

„Mrzí mě to, protože jsme nebyli horším týmem. O tom, že jsme prohráli, rozhodl první poločas,“ zklamaně konstatoval Petr Blejchař. „Kdo dnes vzhledem ke kvalitě terénu dal první gól, tak byl v obrovské výhodě. Kdybychom ho dali my, určitě bychom utkání neprohráli,“ dodal kouč Dolních Datyní.

Krajský přebor - 17. kolo:

Dolní Datyně - Kobeřice 0:2 (0:0)

Branky: 50. a 80. Kollek. Rozhodčí: Vojkovský - Kolarský, Švec. ŽK: Matyska, Střižík - Stříbný. Diváci: 50.

Dolní Datyně: Klimsza - Kučera, Novotný, Kudláček, Matyska, Cenek, Kaduch (75. Střižík), Rozsíval (57. M. Cileček), Maršál, Máša, Baláž (57. Kodenko). Trenér: Petr Blejchař.