/FOTOGALERIE/ Většinu zápasu vedli o dva a pak o jeden gól, v závěru to dlouho vypadalo na remízu, ale nakonec si fotbalisté Dolních Datyní z prvního jarního výjezdu na hřiště soupeře připsali do tabulky krajského přeboru tři body. V Heřmanicích v sobotu vyhráli 3:2, autorem vítězné branky byl v 91. minutě Radim Baláž.

Přípravný zápas fotbalistů Horní Suchá - Dolní Datyně 0:1. | Foto: SK Horní Suchá

„Poločas 2:0 byl výsledkově výborný, ale na můj vkus jsme se až moc přizpůsobili pomalejšímu tempu Heřmanic,“ vrátil se k průběhu utkání trenér Dolních Datyní Petr Blejchař s tím, že další dvě šance do přestávky nevyužili.

I proto musel v kabině trochu zvýšit hlas. „Sice to stačilo, ale nebyli jsme na tom pohybově tak, jak bychom měli být. Proti minulým zápasů jsme měli málo pohybu,“ vysvětlil kouč.

„I když jsem upozorňoval na to, že Heřmanice jsou nebezpečné ze standardek, tak jsme z nich dostali dva góly. Najednou to bylo 2:2 a už se vkrádala nervozita, šlo to nahoru - dolů,“ vrátil se k 72. minutě, kdy domácí stav srovnali.

„Nakonec jsme zase silou vůle a díky střídajícím hráčům, kdy potom Masopust výborně nacentroval a Baláž dal gól na 3:2, vyhráli,“ oddechl si Petr Blejchař po druhém jarním vítězství a celkově desátém. „Na remízy nehrajeme,“ se smíchem upozornil trenér, že Dolní Datyně se v této sezoně o body se soupeřem ani jednou nedělily.

„Mančaft stejně jako proti Brušperku zase ukázal morální sílu. Tři body jsou super, potvrdili jsme postavení v horní polovině tabulky, ale výkon musíme do dalšího zápasu zvednout, na Háj by to bylo málo,“ upozornil na příští duel, který Dolní Datyně hrají doma už v pátek 7. dubna.

Krajský přebor - 18. kolo:

Heřmanice - Dolní Datyně 3:2 (0:2)

Branky: 50. Kopečný, 72. Půda - 19. Máša, 40. Střižík, 91. Baláž. Rozhodčí: Levinger - Viščor, Kovařik. ŽK: Řapek, Skoupý - Jaška, Střižík, M. Cileček, Kodenko, Baláž. Diváci: 120.

Dolní Datyně: Jaška - Kučera, Novotný, Kudláček, Cenek, M. Cileček, Máša (73. Baláž), Kaduch, Rozsíval, Maršál (89. Masopust), Střižík (73. Kodenko). Trenér: Petr Blejchař.