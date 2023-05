/FOTOGALERIE/ Smůlu měli v posledních dvou duelech krajského přeboru fotbalisté Dolních Datyní. Před týdnem ztratili gólem v poslední minutě dva body v dobře rozehraném zápase s Jakubčovicemi (2:2), navíc kvůli červené kartě přišli o jednoho hráče. Podobná situace nastala i v sobotu v Petřvaldu na Moravě. Po vyloučení Rozsívala hráli od 14. minuty v deseti, navíc po čtvrthodině museli vystřídat zraněného brankáře Klimszu. Utkání 24. kola nahonec prohráli 0:1.

Petřvald na Moravě - Dolní Datyně 1:0 (1:0). | Foto: Fotbal Petřvald na Moravě

„I přes porážku jsem dnes na kluky pyšný a hrdý,” řekl trenér Dolních Datyní Petr Blejchař. „Utkání strašně ovlivnilo naše vyloučení, které snad ani nemělo být. Bohužel rozhodčí to tak vyhodnotili a poslali nás do desíti. Chvíli potom nechali v jasné ofsajdové situaci pokračovat ve hře a domácí útočník zajel kopačkou do hlavy našeho gólmana, který skončil v nemocnici s otřesem mozku,” vylíčil kouč hostů situaci, po níž Klimszu odvezla rychlá záchranná služba do nemocnice.

„Tyhle dva momenty mužstvo strašně ovlivnily. Byli jsme v deseti, k tomu zraněný gólman. Musel jsem přeskupit celé řady a kvůli dalším zraněným jsem měl na lavičce jen Poláška a dorostence,” přibližil zlomový okamžik kouč Dolních Datyní.

„Přesto jsme neustoupili od toho, co chceme. Kluci podali fantastický výkon, hráli jsme kombinační fotbal po zemi a byli iniciativní dopředu,” dodal.

O šest minut později padla jediná branka zápasu do sítě Jestřábů. „Ve 48. minutě jsme mohli srovnat na 1:1 po standardní situaci, ale Petřvald míč vykopl z brankové čáry. Pak dal gól Kaduch, ale rozhodčí mávl ofsajd a neznali nám ho,” popsal dvě velké šance svého týmu.

Byla to velká přestřelka, dvě branky sudí kvůli ofsajdu neuznali v utkání ani domácím. „Nebyli jsme pasivní a nečekali, až nám někdo nafackuje. Naopak jsme hráli velmi dobře, za dnešní výkon musím kluky pochválit a smeknout před nimi klobouk, v deseti to odedřeli. I přes porážku jsem spokojený,” konstatoval Petr Blejchař.

Krajský přebor – 24. kolo:

Petřvald na Moravě – Dolní Datyně 1:0 (1:0)

Branka: 36. Palatický. Rozhodčí: Godfryd - Tomšík, Sklář. ŽK: Dujsík, Ciesarík, Huvar, Kovařík – Kaduch, Matyska. ČK: 14. Rozsíval (Dolní Datyně). Diváci: 89.

Dolní Datyně: Klimsza (30. Jaška) - Novotný, Kudláček, Matyska, Cenek, Kaduch, Rozsíval, Střižík, Kodenko, Máša (81. Polášek), Baláž. Trenér: Petr Blechař.