/FOTOGALERIE/ Po čtyřech porážkách a dvou remízách se fotbalisté Dolních Datyní na jaře zase radovali z výhry. Ve 25. kole krajského přeboru porazili v sobotu doma nebezpečný Oldřišov 3:0. Úspěšnými střelci byli Michal Cileček, Matěj Střižík a Roman Baláž.

Zápas 24. kola krajského přeboru Petřvald na Moravě - Dolní Datyně 1:0 (1:0). | Foto: Fotbal Petřvald na Moravě

„Těší mě způsob, jakým jsme vítězství nad silným soupeřem dosáhli. Dnes měl náš výkon i parametry herní a vše z tréninků se v zápase prodalo,“ byl spokojený trenér domácích Jestřábů Petr Blejchař.

„Už v prvním poločase jsme Oldřišov třicet minut tlačili a byla tam první šance Maršála, kterou brankář hostů fantasticky chytil. I přes poločas 0:0 jsem byl klidný. Viděl jsem, že jsme herně lepší, a když budeme pokračovat ve stejném výkonu, utkání zvládneme,“ prozradil kouč.

Úvodní gól zařídil po návratu ze šaten ve 49. minutě Michal Cileček. „Po přihrávce Maršála to pěkně doklepl a mančaft se uklidnil,“ popsal první branku. Druhá přišla o jedenáct minut později. „Byla do ankety o televizní gól měsice. Střižík to ze čtyřiceti metrů trefil nádherně přímo do šibenice a utkání se pak otočilo v náš prospěch,“ popsal akci, po níž Dolní Datyně vedla 2:0.

Dvě minuty před koncem pak zvýšil Baláž na konečný výsledek 3:0. „Z vítězství máme obrovskou radost. Nebylo náhodné, ale zasloužené a hlavně pěkné. Ve hře už se objevily věci, které po hráčích chci,“ prozradil Petr Blejchař.

V minulých zápasech se Jestřábi potýkali s velkou marodkou. Jak vypadá situace nyní? „Už se nám to doléčuje. I když někteří hráči ještě chybí, lavička se konečně naplňuje. Po zranění se vrátil i Cileček a útočná síla už byla vidět,“ potěšilo trenéra.

Dolní Datyně mají čtyři kola před koncem krajského přeboru na kontě 35 bodů za 11 výher a dvě remízy. „Dnešní výkon chceme přenést i do utkání v Dolním Benešově, Takový náš vnitřní cíl, který jsme si dali s kluky v kabině, je 40 bodů,“ prozradil kouč Dolních Datyní.

Krajský přebor mužů – 25. kolo:

TJ Dolní Datyně – Moravan Oldřišov 3:0 (0:0)

Branky: 49. M. Cileček, 60. Střižík, 88. Baláž. Rozhodčí: Tabášek - Tvardek, Dvořák. ŽK: M. Cileček – Hartmann. Diváci: 120.

Dolní Datyně: Jaška – Novotný, Kudláček, Matyska, Cenek (82. Polášek), M. Cileček (66. Baláž), Kaduch, Maršál (76. Kučera), Střižík, Kodenko, Máša. Trenér: Petr Blejchař.