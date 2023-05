/FOTOGALERIE/ V Česku už to dobře zná. A je spokojený. Nigerijský fotbalista John…

„Dnes to nebylo pro slabší povahy, fotbal nám ukázal svou druhou tvář,” zklamaně konstatoval trenér domácích Jestřábů Petr Blejchař, který neměl tým kompletní. „Stále se pereme se zraněními a nemocemi, kromě jednoho zdravého náhradníka museli jít na lavičku dorostenci,” vysvětlil.

Místo fotbalu ragby. Jsme rádi, že jsme v Heřmanicích přežili, řekl kouč Těšína

„Celý týden kluci pracovali výborně, po porážce v Orlové 2:4 byla tréninková morálka vynikající a to se přeneslo do zápasu. První poločas jsme nastoupili výborně a zaslouženě vedli 1:0. Chyběl jen druhý gól, kterým by se utkání definitivně zlomilo,” řekl kouč.

„Ve druhém poločase už hráli i kluci, kteří po dlouhodobých zraněních nemají tolik natrénováno, a hra se trošičku vyrovnala. Soupeř měl tyčku, ale pořád jsme to takticky hráli dobře a směřovalo to k vítězství,” vrátil se Petr Blejchař k průběhu duelu.

Písečná pláž i hala. Ostrava se letos stane na týden mekkou světového volejbalu

Pak přišel zvrat. „Utkání se zlomilo naší hrubou nedisciplinovaností. Za odkopnutí míče dostal druhou žlutou kartu Maršál, ale i v desíti lidech jsme to vůlí a bojovností zvládali. Doslova v poslední vteřině udělal náš hráč naivní hrubou chybu, zbytečným faulrem v šestnáctce ani nezabránil žádné šanci. Rozhodčí nařídil penaltu, kterou hosté proměnili, a pak hned zapískal konec. To hrozně bolí,” přiznal Petr Blejchař.

Duel tak skončil remízou 1:1. „Mrzí mě to kvůli klukům, protože dnešní zápas odedřeli a odbojovali. Za sportovní výkon v prvním poločase a za vůli a bojovnost ve druhém by si zasloužili vítězství. Vlastními dvěma chybami, červenou kartou a naivním faulem, ale dva hráči zbytku mužstva podrazili nohy a o body jsme přišli,” mrzela trenéra ztráta.

Český běh žen slibuje show, přijede Kohák i stand-up komička Salátová. Poběžíte?

Krajský přebor – 23. kolo:

TJ Dolní Datyně – Tatran Jakubčovice 1:1 (1:0)

Branky: 15. Baláž - 90. z pen. Vavroš. Rozhodčí: Priesol - Levinger, Sklář. ŽK: Maršál – Palla, Kunc (trenér), Buček, Sommer, Moravec. ČK: 83. Maršál (Dolní Datyně). Diváci: 95.

Dolní Datyně: Klimsza – Kučera (86. Neuman), Novotný, Kudláček, Cenek, Rozsíval, Maršál, Střižík, Máša (81. Matyska), Kodenko, Baláž. Trenér: Petr Blejchař.