/FOTOGALERIE/ Období půstu skončilo, fotbalisté Slavie Orlová po třech porážkách za sebou vyválčili ve 21. kole krajského přeboru bod. Podařilo se jim to v sobotu ve Vratimově, kde nejdřív v rozmezí dvou minut dva góly inkasovali, teprve pak síť soupeře rozvlnil David Jatagandzidis a ve druhém poločase zařídil remízu 2:2 Zdeněk Zach.

Jediný zápas jarní části krajského přeboru vyhráli fotbalisté Slavie Orlová zatím jen v 17. kole v Jakubčovicích 3:0. | Foto: FK Slavia Orlová

„Výsledek je pro nás dobrý, Vratimov je kvalitní soupeř, který pomýšlí na postup do divize. Na druhou stranu jsme ale mohli i vyhrát, protože v 89. minutě jsme měli stoprocentní šanci a v 91. minutě penaltu, bohužel jsme je neproměnili a to je škoda,“ vrátil se trenér Slavie Roman Divina k hektickému závěru zápasu.

Orlová v něm musela dotahovat náskok domácích. „Nehráli jsme špatně, ale dostali jsme dva rychlé góly po špatné příhrávce a pak jsme podcenili jeden centr. Ve 22. minutě jsme prohrávali 0:2 a nevypadalo to s námi dobře,“ popsal kouč dění na hřišti do přestávky.

„Otočili jsme to důsledným výkonem. Po perfektní standardce Maleňáka snížil Jata (Jatagandzidis), to nás uklidnilo a dostali jsme se do hry,“ oddechl si Roman Divina. „Druhý poločas byl z naší strany hodně kvalitní. Vyrovnali jsme Zdeňkem Zachem a chtěli hrát. Vypracovali jsme si dvě stoprocentní šance, ale proměnili jen jednu,“ řekl trenér Slavie po první jarní remíze.

Orlová ve druhé části soutěže čtyři duely prohrála, uspěla jen v Jakubčovicích (3:0). „Před zápasem bych bod bral, potřebujeme se od něčeho odrazit, po něm ale trošičku převládalo lehké zklamání s tím, že jsme si mohli odvézt tři. Teď je třeba na to navázat a vyhrát domácí zápas,“ připomenul Roman Divina okresní derby s Dolními Datyněmi v sobotu 29. dubna.

Krajský přebor - 21. kolo:

Vratimov - Slavia Orlová 2:2 (2:1)

Branky: 20. Ferenc, 22. Roháček - 25. Jatagandzidis, 60. Zach. Rozhodčí: Sklář - Ivanský, Brezovský. ŽK: Renta, Nowinski (oba Orlová). Diváci: 80.

Orlová: Buček - Kondziolka, Derik, Buchvaldek, Botur, Nowinski (84. Slowik), Zach, Maleňák, Dzida, Jatagandzidis (77. Tomáš), Renta (90+2. Motloch). Trenér: Roman Divina.