/FOTOGALERIE/ Před týdnem to fotbalisté Slavie Orlová schytali v Pusté Polomi (2:5), teď se postarali o nadílku pro soupeře sami. V domácím utkání 26. kola krajského přeboru porazili v sobotu Kobeřice 4:1. Úspěšnými střelci byli Dominik Renta, Marek Maleňák, Daniel Slowik a Jakub Motloch.

Zápas 22. kola krajského přeboru Slavia Orlová - Dolní Datyně 4:2. | Foto: FK Slavia Orlová

„Na to, že hosté v minulém kole porazili Řepiště, jsem čekal těžší zápas, ale byl jednoznačně v naší režii. Je prvda, že Kobeřicím chyběli dva hráči, ale my jsme neměli Tomáše a Derrka,“ upozornil trenér Orlové Roman Divina na absence v obou týmech. „Vlítli jsme na ně, a to asi nečekali,“ poznamenal.

„Začali jsme neskutečným způsobem, už ve 20. vteřině šel Renta sám na branku, bohužel nedal. Vynahradil si to perfektním gólem po samostatné akci ve 2. minutě,“ radoval se kouč z první přesné trefy, která otevřela skóre celého utkání.

„Pak jsme měli ještě neskutečné množství dalších šancí, po patnácti minutách jsme mohli vyhrávat 4:0, nakonec jsme ale dostali po nepříjemné teči vyrovnávací gól na 1:1,“ konstatoval Roman Divina.

„Bohužel pak přišlo zranění Dzidy, který se hlavou srazil s Maleňákem. Musel jsem ho střídat, šel to hned šít a na hlavě má několik stehů,“ popsal trenér nepříjemnou kolizi spoluhráčů ve 42. minutě, kdy na hřiště poslal Czaického.

Ve druhém poločase se Orlová rozstřílela. „Po perfektní přihrávce Renty dal Maleňák na 2:1 a pak už úřadovaly mladé pušky Slowik a Motloch,“ vyzdvihl góly dvou dorostenců. „Spolu s Czaickým hráli jako o život,“ pochválil Roman Divina trio mladíků v dresu Slavie s tím, že na jejich výkonu má zásluhu trenér dorostu.

„Pak jsme mohli přidat ještě další dva góly, soupeř už se na nic nezmohl. Vygumovali jsme ho rychlostí i nasazením, kluky musím pochválit za bojovnost,“ konstatoval Roman Divina.

Krajský přebor – 26. kolo:

FK Slavia Orlová – TJ Sokol Kobeřice 4:1 (1:1)

Branky: 2. Renta, 57. Maleňák, 66. Slowik, 85. Motloch - 30. Kollek. Rozhodčí: Mitura - Levinger, Jurygáček. ŽK: Maleňák, Jatagandzidis – Šimeček. Diváci: 120.

Orlová: Buček – Slowik, Buchvaldek, Nowinski (82. Pochopeň), Dzida (42. Czaicki), Jatagandzidis, Maleňák, Kondziolka, Zach, Botur, Renta (76. Motloch). Trenér: Roman Divina.