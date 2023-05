/FOTOGALERIE/ Hráli doma a tuhle výhodu fotbalisté Slavie Orlová ve 22. kole krajského přeboru využili. V okresním derby porazili v sobotu Dolní Datyni 4:2.

Zápas 19. kola krajského přeboru Moravan Oldřišov - Slavia Orlová 5:3. | Foto: Deník/Petr Widenka

„Chtěli jsme, ať kluci zase okusí rituál vítězství, což se podařilo,“ radoval se trenér Orlové Roman Divina ze tří bodů, které jeho tým získal po třech porážkách v řadě za sebou a remíze v minulém kole ve Vratimově (2:2). Na jaře vyhrála Slavia podruhé.

„Soupeř kousal, když jsme dali gól, během pár minut vyrovnal, takže nadšení vždycky trošku opadlo. Potvrdili jsme to ale dalšími dvěma góly a měli jsme ještě nějaké šance, takže výhra je spravedlivá,“ konstatoval Roman Divina.

Stejnou bilanci dvou vítězství, jedné remízy a čtyř porážek má ve druhé části soutěže i soupeř. „S prvním poločasem jsem spokojený, hráli jsme dobře a měli šance. I když jsme dostali brzký gól, hned jsme srovnali a měli ještě břevno. Místo, abychom vedli 2:1, dostali jsme klasicky gól ze standardky,“ vrátil se k průběhu první půle Petr Blejchař, trenér Dolníích Datyní.

Po přestávce se musel obejít bez Michala Cilečka. „Musel jsem ho střídat, natáhl si sval a tím jsme trochu oslabili v útoku. Marodů teď už máme pět,“ upozornil kouč hostů. „Domácí zvýšili na 3:1, na to jsme ještě zareagovali a snížili na 2:3, ale víc už jsme z tlaku nevytěžili. Orlová pak dala čtvrtý gól a bylo po zápase,“ konstatoval Petr Blejchař.

„Nehráli jsme špatně už v Dolním Benešově, kde jsme měli vyhrát, ale nedotáhli jsme to do konce. Dnes jsme si za tím šli, kluky musím pochválit za nasazení a bojovnost,“ byl spokojený Roman Divina. „Že jsme z krize venku si budu jistý, pokud budeme bodovat ve Vřesině. To bude klíčové utkání,“ přál by si kouč Slavie posun ze středu tabulky výš.

Stejný cíl mají i Jestřábi z Dolních Datyní. „Musíme se z toho dostat, ale přibývají nám zranění, což nás dost limituje. Sestavu lepíme, někteří hrají se sebezapřením nebo bez tréninku,“ vysvětlil Petr Blajchař. „Musíme se s tím poprat a dostat se z toho vlastní pracovitostí. Potřebujeme nějaké vítězství, tak doufám, že to zlomíme příští týden v Jakubčovicích,“ rád by přidal tři body do tabulky.

Krajský přebor – 22. kolo:

Slavia Orlová – TJ Dolní Datyně 4:2 (2:1)

Branky: 37. a 51. Jatagandzidis, 10. Tomáš, 70. Maleňák - 13. vlastní Derík, 53. Kudláček. Rozhodčí: Tomšík – Takáč, Viščor. ŽK: Jatagandzidis, Nowinski, Renta – Baláž, Kudláček, Maršál. Diváci: 100.

Orlová: Buček – Buchvaldek, Nowinski (90. Pochopeň), Tomáš (85. Motloch), Jatagandzidis (75. Slowik), Maleňák, Kondziolka, Zach (75. Czaicki), Botur, Renta, Derik (75. Dzida). Trenér: Roman Divina.

Dolní Datyně: Jaška – Kučera, Novotný, Kudláček, Matyska (77. Rozsíval), Cenek, M. Cileček (46. Střižík), Kaduch, Maršál (77. Kodenko), Máša, Baláž. Trenér: Petr Blejchař.