VRATIMOV – BOLATICE 5:2 (3:2)

BRANKY: 9., 16., 40. a 83. Duda, 54. Teplý – 8. a 45. Maršák. Diváci: 100.

Filip Racko (trenér Vratimova): „Věděli jsme, že utkání potřebujeme zvládnout. Přijel poslední tým tabulky, jiná varianta ani neexistovala. Bohužel jsme rychle soupeři darovali gól, což nás mohlo vykolejit. Zareagovali jsem však dobře a rychle jsme vyrovnali. Vyhráli jsme zaslouženě, stále však máme na čem pracovat.“

Tomáš Kretek (trenér Bolatic): „Vratimov byl těžký soupeř, doma jsou navíc velmi silní. A znovu to potvrdili. Jeli jsme tam navíc v trochu slátané sestavě. Trápí nás marodka, vzít jsme museli dva kulky z béčka. Navíc chodí chlapi do práce, máme v týmu hasiče, policajty… Každopádně jsme dobře začali, využili hned jejich první chybu a šli do vedení. Bohužel trvalo jen necelé dvě minuty. Udělali jsme chybu, nedostoupili jejich hráče a bylo to 1:1. Brzy následoval hloupý gól na 1:2. Po trestném kopu se odrazil míč od tyče, domácí k němu doběhli a dorazili ho do branky. My tam stáli snad čtyři a neodkopli ho pryč. Ještě hůř to s námi vypadalo poté, co jsme neodvrátili roh a po odrazech to bylo 1:3. Na konci první půle jsme měli dobrou pasáž a snížili na 2:3. Po přestávce se projevila kvalita Vratimova. Brzy to bylo 2:4, dál jsme se jen bránili a nakonec to pro nás mohlo skončit i hůř, než 2:5. Duda nám dal čtyři góly, měl den, vše se k němu odráželo. Dalo by se říct, že nás rozbil.“