DOLNÍ DATYNĚ - ŘEPIŠTĚ 0:5 (0:4)

Branky: 18. a 28. Celba, 8. Byrtus, 35. Kuboš, 54. vl. Cenek. ČK: 77. Polášek (Dolní Datyně). Diváci: 150.

Petr Blejchař (trenér Dolní Datyně): „Výsledek je hrůzostrašný, ale narazili jsme na kvalitní a diobře poskládaný mančaft s pěti hráči, kteří v minulosti prošli Baníkem Ostrava. Mrzí mě náš nástup do utkání. I když máme mladé mužstvo, ze soupeře jsme měli až příliš velký respekt, a to se projevilo zejména v prvním poločase. Byli jsme nedůrazní v soubojích, nechali jsme hostům hodně času i prostoru. Zkušený mančaft jako Řepiště toho využil a potrestal nás. Na druhé straně musím uznat, že první tři góly po pěkných akcích byly do televizních Branek, bodů, vteřin. Do druhého poločasu jsme nastoupili trochu lépe, patnáct minut jsme hráli dobře, ale pak jsme si po rohu dali smolný vlastní gól a od té doby se utkání už jen dohrávalo. Jednoznačně rozhodla síla a kvalita týmu Řepiště, kterému s předstihem gratuluji k postupu do divize. Pro nás to byla velká zkušenost, ale teď se musíme soustředit na příští utkání v Orlové. Doufám, že si z toho vezmeme poučení a nenastoupíme se stejně velkým respektem a naivitou.“

Pavel Zavadil (trenér Řepiště): „Hráli jsme na trochu těžším terénu, hřiště nebylo ideální, ale celý mančaft musím pochválit. První poločas byl od nás jedním z nejlepších v celé sezoně. Skvěle jsme kombinovali, měli jsme super pohyb, hráli jsme rychle. Kluci měli z utkání super pocit, dali i krásné góly, tak by to mělo vypadat. Jsem moc rád, že tým stále někam postupuje a že se zlepšuje. Už utkání s Vratimovem mělo vysoké měřítko. A teď to bylo zase skvělé.“