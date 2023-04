/FOTOGALERIE/ Tohle byl totální propadák! Fotbalisté Slavie Orlová v 18. kole krajského přeboru dostali doma pořádný výprask od Petřvaldu na Moravě. Sobotní utkání prohráli 0:6.

Orlová - Petřvald na Moravě 0:6 (0:4). | Foto: Fotbal Petřvald na Moravě

„Proti minulému zápasu v Jakubčovicích to bylo jako den a noc,“ konstatoval trenér Slavie Roman Divina. V sobotu postrádal vykartovaného Davida Jatagandzidise, ale po zranění se do sestavy vrátil Petr Buchwaldek a poprvé nastoupil Michal Tomáš, nová posila Orlové. Ani oni však debaklu nezabránili.

Jestřábi z Dolních Datyní remízy neznají, výhru v Heřmanicích urvali v nastavení

„Hráli jsme bez nasazení, obětavosti i zodpovědnosti, u všeho jsme byli pozdě. To bylo vraždění neviňátek,“ nevěřícně kroutil hlavou nad předvedeným výkonem Roman Divina. „Rozhodly první dva góly, pak jsme za stavu 0:2 udělali obrovské dvě hrubky a prohrávali 0:4, tím bylo po fotbale,“ vypíchl zlomový moment.

„Nikdo nehrál dobře a nepřesvědčil mě. Jediný, kdo možná snese přísnější měřítko, byl Buchwaldek, který vyhrával hlavičkové souboje,“ poznamenal kouč Slavie. „Prohrát doma takovým výsledkem je ostuda,“ dodal.

Český Těšín dal Jakubčovicím tři góly, v zápase létaly facky i červené karty

„Byl to můj nejhorší zápas během angažmá v Orlové. Prohrávali jsme osobní souboje, soupeř byl důraznější, u všeho dřív a celý zápas jasně lepší. Kluci z Petřvaldu vedli 4:0 a pořád chodili do skluzu, my nic,“ neskrýval zklamání Roman Divina.

Po přestávce dal za stavu 0:4 šanci mladým hráčům. „Udělali tam sice dvě hrubky, po kterých jsme dostali dva góly, takže výsledek 0:6 vypadá jako strašný debakl. Ve druhém poločase jsme ale už měli aspoň dvě šance,“ uvedl trenér Slavie.

„Přitvrdíme v tréninku a připravíme se na další zápas. Musíme se zvednout a dovézt teď body z Oldřišova,“ rád by kouč odčinil propadák v příštím kole.

Na hřišti jsem trochu horká hlava, přiznal elitní střelec a rychlík Orlové Renta

Krajský přebor - 18. kolo:

Slavia Orlová - Petřvald na Moravě 0:6 (0:4)

Branky: 4. a 39. Kovařík, 36. a 45. Dujsík, 88. Macíček, 90. Leixner. Rozhodčí: Tabášek - Slaný, Priesol. Bez karet. Diváci: 71.

Orlová: Buček - Buchwaldek, Czaicki, Dzida (80. Motloch), Tomáš, Kondziolka (85. Dzuba), Zach, Botur (46. Pochopeň), Hanusek (46. Nowinski), Renta, Derik. Trenér: Roman Divina.