Český Těšín začíná krajský přebor derby s Orlovou. Do boje ho povede nový trenér

„Naše vítězství je zasloužené, byli jsme o jeden a půl gólu lepší. I když za stavu 1:0 jsme si zahrávali s ohněm, měli jsme několik brankových situací, které jsme nedotáhli do konce, a stále se strachovali o výsledek. Soupeř z jediné šance, kterou měl v zápase, mohl vyrovnat. Naštěstí náš útočník Urban to zblokoval. Hodně by nás mrzelo, kdybychom to nedotáhli do vítězného konce,“ přiznal domácí Bohuš Keler.

„Čekali jsme, že podzim pro nás nebude lehký, i když dnes jsme ještě mohli zkusit pár kluků, kteří budou končit,“ připomenul Bronislav Schimke, že Derik se chystá do USA a Zach na operaci kolenních vazů.

„Vstup se nám nepovedl, nehráli jsme dobře, navíc téměř bez tréninku,“ upozornil Bronislav Schimke, že kvůli aerofikaci hřiště jezdí Orlová v létě trénovat do nedalekého Petřvaldu. I úvodní duel krajského přeboru místo doma hrála u soupeře. „Chyběla nám kombinace, mladí kluci si s balony nedali radu. Nelámeme nad tím ale hůl a s klidnou hlavou půjdeme do dalších zápasů,“ dodal manažer Slavie.

Krajský přebor - 1. kolo:

FK Český Těšín - Slavia Orlová 2:0 (1:0)

Branky: 36. a 82. L. Maceček. Rozhodčí: Schneider - Sklář, Jurygáček. ŽK: Potůček, Lanc - Derik, Kvapil, Buchvaldek, Divina (trenér), Renta. Diváci: 150.

Český Těšín: Pecha - Urban (89. Osička), Byrtus, Zogata, Chloň (73. Hamrozi), Dohnal (89. Cieslar) , L. Maceček, Bora (62. Lanc), Sostřonek, Potůček, Slowiaczek. Trenér: Keler.

Orlová: Buček - Věčorek, Derík (65. Jatagandzidis), Renta, Botur, Zach (72. Bartoš), Maleňák, Kondziolka (60. Papuga), Šipula (60. Slowik), Buchvaldek, Kvapil. Trenér: Divina.