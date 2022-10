„Čekali jsme, že to bude boj. První poločas byl hodně vyrovnaný a dost opatrný, šancí na obou stranách moc nebylo. Byla to otázka, kdo udělá první chybu a kdo dá první gól,“ poznamenal domácí kouč s tím, že hosté měli jednu nebezpečnou hlavičku po standardní situaci.

„My jsme měli dvě obrovské šance, kdy to soupeř vykopával z prázdné brány, kam jsme to ve 42. minutě nedokázali dotlačit za čáru. Škoda, do kabin bychom šli za stavu 1:0,“ litoval kouč nedotažené akce.

Gól padl až po přestávce, jako první se v 50. minutě prosadil David Maceček. „To rozhodlo, od té doby jsme měli navrch a soupeři toho už moc nedovolili. Hráli jsme zodpovědně, přidali ještě dvě branky a dotáhli zápas do vítězného konce. Za výkon ve druhém poločase jsme si ho zasloužili,“ konstatoval Bohuš Keler.

Krajský přebor - 10. kolo:

Český Těšín - Háj ve Slezsku 3:0 (0:0)

Branky: 50. a 77. D. Maceček, 84. Byrtus. Rozhodčí: Priesol - Levinger, Tabášek. ŽK: Potůček, Dohnal - Regec, Keller. Diváci: 121.

Český Těšín: Pecha - Slowiaczek (89. Cieslar), Lanc, Potůček, Sostřonek, L. Maceček (90. Osička), D. Maceček (79. Hamrozi), Dohnal, Chloň (89. Krucina), Zogata, Byrtus. Trenér: Bohuš Keler.