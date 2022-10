„Venkovní zápasy nám v poslední době nějak nevychází,“ připomenul českotěšínský trenér Bohuš Keler porážku v Petřvaldu na Moravě (0:3) a výpadek v Dolním Benešově (1:3). Z šesti venkovních utkání jeho tým potřetí nebodoval ve Vratimově. „Herně to nebylo špatné, ale dělali jsme chyby. Chyběla nám nějaká myšlenka kolem šestnáctky a dobrá finální přihrávka,“ konstatoval.

„V prvním poločase jsme byli aktivnější, Vratimov nás téměř neohrozil. Měli jsme tři čtyři situace, které jsme ale v šestnáctce špatně vyřešili a nedokázali dát gól,“ přiznal kouč. „Soupeř nás potrestal dlouhým autem, který proletěl přes naší obranu, nachomýtl se tam jeho hráč a před odchodem do kabin jsme dostali gól,“ mrzel Bohuše Kelera stav 0:1 po úvodní půli.

„Ve druhém poločase jsme hru už trošku otevřeli a domácí nás dvakrát potrestali po ztrátách míče našich stoperů, z nich plynuly rychlé brejky. Vratimov má zkušené hráče směrem dopředu, kteří ty situace dokázali dobře vyřešit,“ vrátil se k průběhu utkání.

„Z penalty se nám ještě podařilo snížit na 1:3 a tři minuty před koncem jsme měli obrovskou šanci, ale zase jsme to nedoklepli do prázdné brány. Škoda, mohli jsme to ještě zdramatizovat,“ litoval trenér Českého Těšína ztráty bodů ve Vratimově.

Krajský přebor - 11. kolo:

Vratimov - Český Těšín 3:1 (1:0)

Branky: 37. Pešek, 68. Svěnčík, 75. Teplý - 83. z pen. Byrtus. Rozhodčí: Pasterčák - Banot, Ganaj. ŽK: Pešek, Teplý, Piskoř - Sostřonek. Diváci: 90.

Český Těšín: Pecha - Slowiaczek, Lanc (71. Cieslar), Potůček, Sostřonek, Bora (71. Hamrozi), L. Maceček, D. Maceček, Dohnal (90. Krucina), Zogata (71. Chloň), Byrtus. Trenér: Bohuš Keler.