„Z výsledku jsem samozřejmě zklamaný, ale z výkonu ne. Utkání by si zasloužilo remízu 3:3, to by bylo asi spravedlivé,“ poznamenal Petr Blejchař, trenér Dolních Datyní. „Začali jsme velmi dobře, za stavu 0:0 jsme měli dvě tři šance, kdy jsme mohli dát gól, ale poslední pětiminutovka v první půli byla slabší. Prospali jsme ji a nesoustředěností dostali dvě laciné slepené branky po standardních situacích,“ vrátil se k průběhu zápasu.