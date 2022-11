„Musím kluky pochválit, že po prohře v Dolních Datyních jsme se vzchopili,“ připomenul českotěšínský trenér Bohuš Keler debakl 0:4 v minulém kole. „Dnes jsme hráli dobře zezadu do obrany. Řepiště bylo možná lepší na míči a mělo více ze hry, ale za celý zápas jsme je téměř nepustili do šance. Měli jednu nebezpečnou hlavičku po rohovém kopu a to snad bylo všechno,“ spokojeně konstatoval domácí kouč.