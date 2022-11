„Hned v 1. minutě jsme dali gól, hosté potom měli dvě celkem stoprocentní šance, ale k vyrovnání je nevyužili. Pak už to bylo jednoznačné, soupeř se k ničemu nedostal a my jsme stříleli góly, kterých jsme mohli dát i víc,“ popsal dění na hřišti trenér Orlové Roman Divina.

Do přestávky jeho tým vedl 4:0. „Ve druhém poločase jsme zápas dohrávali se čtyřmi dorostenci a už to nebyla taková kanonáda,“ vysvětlil Roman Divina změny v sestavě. „Soupeři chyběli čtyři hráči, a kdyby byl kompletní, možná by to bylo vyrovnanější,“ dodal.

Krajský přebor - 14. kolo:

Slavia Orlová - Bolatice 6:0 (4:0)

Branky: 17., 18. a 36. z pen. Jatagandzidis, 1. a 82. Renta, 80. Motloch. Rozhodčí: Ochodek - Ganaj, Novák. ŽK: Renta, Hanusek - Sikora, Skroch. Diváci: 120.

Orlová: Buček - Buchvaldek, Kvapil. Czaicki (65. Slowik), Jatagandzidis (76. Motloch), Maleňák (65. Drzuba), Botur, Hanusek (80. Bartoš), Renta, Kondziolka, Věčorek. Trenér: Roman Divina.