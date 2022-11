„Je to perfektní, kdyby to šlo, rádi bychom hráli dále,“ žertoval datyňský trenér Petr Blejchař po osmé výhře v této sezoně a třetí v řadě za sebou. „Na soupeře jsme se nachystali a věděli, co na něj hrát. Všichni, od brankáře přes obranu, zálohu až po střelce v útoku dodrželi to, co jsme si před zápasem řekli a makali. Taktika nám vyšla úplně dokonale, vítězství bylo zasloužené,“ pochválil svůj tým.