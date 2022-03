„Za bod jsme rádi, ale kluci by si zasloužili tři, byť optická převaha domácích byla znatelná. Bylo to ale tím, že jsme jim nechali polovinu hřiště, protože od půlky jsme bránili prostor před bránou a chvílemi to vypadalo, že nás velmi přehrávají. To byl ale náš cíl,“ přiblížil trenér Dolních Datyní Pavel Cirkl taktiku, která na Krnov platila.

„Velmi dobře jsme jim narušovali rozehrávku. Těžce se dostávali přes náš blok, který kluci plnili na výbornou. Čekali jsme, že nám Krnov dá nějakou možnost brejku a v 16. minutě to vyšlo úplně skvěle - Rozsíval utekl obráncům a perfektně zakončil,“ popsal kouč Dolních Datyní první gól nedělního utkání.

Hosté své vedení ubránili až do 74. minuty. „Špatně jsme si přihráli balon uprostřed hřiště, soupeř to vystihl a kolmou přihrávkou mezi naše stopery dostal jejich útočník balon a se štěstím zakončil. Náš brankář si na to sáhl, obránce za tím ještě sprintoval a snažil se to vykopnout z brány, ale už to nestihl,“ vylíčil Pavel Cirkl situaci, která předcházela gólu domácího Váni.

„Krnov měl nějaké závary a hodně standardek, ale kluci to perfektně odbránili a hlavně musím pochválit brankáře Jašku, který nás podržel,“ vyzdvihl Pavel Cirkl oporu týmu. „Kluci si dokázali, že když plní taktické pokyny na výbornou a precizně, trápí se s námi i Krnov, který soupeře velice přehrává. Beru to jako odrazový můstek k tomu, že když budou takhle pokračovat, výkony a výsledky se dostaví,“ konstatoval kouč Dolních Datyní.

Krajský přebor - 17. kolo:

Krnov - Dolní Datyně 1:1 (0:1)

Branky: 74. Váňa - 16. Rozsíval. Rozhodčí: Kret - Levinger, Starý. ŽK: Kaduch, Jaška, Cenek, M. Cileček (všichni Dolní Datyně). Diváci: 356.

Dolní Datyně: Jaška - Kučera, Kudláček, Cemek, M. Cileček, D. Cileček (92. Kodenko), Rozsíval (86. Stebel), Masopust (76. Polášek), Kaduch, Kanovský, Baláž. Trenér: Cirkl.