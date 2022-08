„První půle byla tragédie, byli jsme na odpis. Hosté byli jednoznačně lepší, a kdyby vedli 3:0, nikdo by se nedivil, naštěstí ale šance zahodili. K ničemu jsme se nedostali,“ konstatoval Bronislav Schimke, sekretář Slavie Orlová s tím, že Jakubčovice uklidnil gól z penalty ve 34. minutě.

Po přestávce přišla průtrž mračen. „Naše hráče to pokropilo asi živou vodou a hra se vyrovnala. Soupeř si myslel, že ubrání výsledek 1:0 a už nehrozil tolik, jako v první půli. My jsme měli dvě šance, ale nedali. Pak se povedl trestný kop, Jatagandzidis si na to pěkně naběhl a hlavou vyrovnal na 1:1,“ popsal Bronislav Schimke úvodní gól domácích.

„V 84. minutě brankář Jakubčovic při rozehrávce nahrál na dvacátý metr přímo Jatagandzidisovi a ten to dloubl na 2:1. O dvě minuty později vystihl rozehrávku hostů Zach, sebral jim balon a šel sám na gólama. Za další dvě minuty soupeř nakopl vysoký balon na brankáře, Hanusek ho doběhl a pak ho přehodil,“ vylíčil tři akce, které Slavia proměnila v góly a vítězství 4:1.

„Hosté nám k tomu nahráli třemi vlastními hrubými chybami, ale druhá půle už byla z naší strany lepší a fotbalovější,“ dodal Bronislav Schimke.

Krajský přebor - 2. kolo:

Slavia Orlová - Jakubčovice 4:1 (0:1)

Branky: 57. a 84. Jatagandzidis, 86. Zach, 88. Hanusek - 34. Ďurica z pen. Rozhodčí: Písečný - Levinger, Priesol. ŽK: Buchwaldek, Maleňák, Jatagandzidis, Botur - Černín, Sommer, Murin. Diváci: 116.

Slavia Orlová: 1. Buček - Šipula (59. Zach), Slowik (59. Hanusek), Buchwaldek (85. Malík), Kvapil, Jatagandzidis, Maleňák, Botur (72. Czaicki), Renta, Derik, Věčorek. Trenér: Divina.