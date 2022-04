„V Těšíně to byl vyrovnaný zápas, ve kterém jsme si v závěru dali téměř vlastní gól. Dnes nás Pustá Polom přehrála rychlostně, byli dobře připraveni a my doplatili na naše chyby,“ sportovně uznal kvalitu soupeře manažer orlovské Slavie Bronislav Schimke po druhé jarní porážce.

„V první půli nás podržel brankář Buček skvělými zákroky, tak jsme si mysleli, že to trošku otočíme. V závěru jsme trefili břevno z trestného kopu, ale to bylo tak z naší strany všechno,“ zhodnotil průběh úvodního poločasu domácí manažer. Navíc v 39. minutě Orlová přišla o jednoho hráče. „Hanusek si poranil koleno, čeká ho vyšetření a uvidíme, co s ním bude dál.“ vysvětlil Bronislav Schimke.

Lépe se pro domácí nevyvíjela ani druhá pětačtyřicetiminutovka. „Hra se trošku vyrovnala, ale v jednu chvíli jsme se všichni zapomněli vepředu, hosté toho využili a z brejku tři na dva nám dali první gól,“ popsal trefu polomského Jana Franka v 58. minutě.

„No, a skoro už v závěru přišel centr zprava, Radim Grussmann se krásně položil do rány a bočními nůžkami to střihl do branky. Gól to byl pro diváky pěkný, bohužel jsme po něm prohráli 0:2,“ dodal Bronislav Schimke. „Ale nehrotíme to, jsme nováček, budujeme mančaft a kluci si musí zvyknout na výhry i prohry,“ konstatoval manažer domácího klubu.

Krajský přebor - 20. kolo:

Slavia Orlová - Pustá Polom 0:2 (0:0)

Branky: 58. Frank, 88. Grussmann. Rozhodčí: Malý - Tomšík, Pobořil. ŽK: Věčorek, Malík, Kadlíček - Potůček, Minařík, Vítek. Diváci: 54.

Slavia Orlová: Buček - Slowik (46. Zach), Papuga, Bajger (73. Toman), Kadlíček, Hanusek (39. Malík), Jatagandzidis, Maleňák, Renta, Derik (73. Mleziva), Věčorek. Trenér: Roman Divina.