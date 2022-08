„Hned v 1. minutě jsme šli do vedení, ale domácí byli v prvním poločase lepší, my se nemohli dostat do tempa. Naštěstí jsme to ubránili a ve druhé půli, kdy jsme trochu přeskupili řady, se to už z naší strany zlepšilo,“ vrátil se českotěšínský trenér Bohuš Keler k průběhu sobotního zápasu.