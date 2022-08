„Od první minuty jsme domácí k ničemu nepustili, ani jednou se nedostali k šestnáctce Tondy Bučka, který jen vychytával jejich zoufalé odkopy,“ vrátil se k dění na hřišti. „Důrazným napadáním jsme se dostali k prvnímu gólu, kdy Kvapil poslal balon na Jatagandzidise a ten to krásně dal levačkou na 1:0,“ popsal Bronislav Schimke úvodní trefu.

„Pak dostal míč Tomáš Botur, který odehrál asi nejlepší zápas v dresu Orlové, na šedesát metrů pustil do brejku Nikolase Derika, který to předložil ‚Jatovi‘ a ten opět nezaváhal,“ vylíčil akci na 2:0. „Mohli jsme do přestávky vést 3:0, Tomáš Botur potom nádhernou střelou trefil ještě tyč,“ dodal.

Po změně stran přišel další úspěšný brejk. „Dominik Renta rybičkou skočil do centru, hlavou prostřelil domácího gólmana na 3:0 a bylo vymalováno,“ vypíchl Bronislav Schimke úspěšný třetí profejktil Slavie. „Pak jsme zase na hřiště pustili naše dorostence, aby si to zkusili. Vynikající v obraně byl šestnáctiletý Vít Czaicki,“ potešil manažera Orlové mladý talent.

Krajský přebor - 3. kolo:

Petřvald na Moravě - Slavia Orlová 0:3 (0:2)

Branky: 13. a 45. Jatagandzidis, 52. Renta. Rozhodčí: Pasterčák - Svoboda, Písečný. ŽK: J. Huvar - Renta, Zach, Šipula, Malík. Diváci: 60.

Orlová: Buček - Šipula, Buchvaldek, Kvapil, Jatagandzidis (79. Slowik), Czaicki (65. Papuga), Zach (79. Malík), Botur (73. Dzuba), Renta (65. Hanusek), Derik, Věčorek. Trenér: Roman Divina.