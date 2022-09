„Je to kruté, i když soupeř si asi zasloužil vyhrát, o maličko byl lepší. S výsledkem jsme ale mohli něco udělat, šancí jsme zase měli požehnaně,“ konstatoval Bohuš Keler, trenér Českého Těšína. „V obranné fázi jsme ale tentokrát nepůsobili jistým dojmem, napovídají tomu i dva vlastní góly,“ dodal.

Autorem prvního byl už v 7. minutě Sostřonek. „To bylo nešťastné, domácí to uklidnilo a my se v prvním poločase nemohli dostat do tempa. Výkon nebyl takový jako v minulých zápasech,“ připomenul předcházejících pět duelů, z nichž Český Těšín čtyři vyhrál a jednou remizoval.

„Petřvald byl jistější na míči, vyhrával osobní souboje, jeho styl nám vůbec neseděl. Navíc má dost vysoké hráče, naši jsou víc fotbalovější,“ přidal Bohuš Keler další poznatek.

„Když jsme prohrávali 0:1, měli jsme samostatný nájezd na brankáře a mohli vyrovnat. I za stavu 0:2 jsme měli řadu vyložených šancí, ale ani jednu jsme nevyužili,“ zklamaně přiznal zkušený českotěšínský kouč. Dílo zkázy pak završila čtyři minuty před koncem vlastní branka Potůčka.

Krajský přebor - 5. kolo:

Petřvald na Moravě - Český Těšín 3:0

Branky: 7. vl. Sostřonek, 34. z pen. Trajkovski, 86. vl. Potůček. Rozhodčí: Čuba - Švec, Vojkovský. ŽK: Romanovský, Augustýnek, Dujsík, Ciesarík - Urban, Potůček. Diváci: 50.

Český Těšín: Pecha - Slowiaczek (87.Cieslar), Lanc, Hamrozi, Potůček, Sostřonek, L. Maceček (87. Osička), Dohnal, Chloň, Zogata (59. Bora), Urban. Trenér: Bohuš Keler.