„Ve druhém poločase už jsme neměli stejnou kvalitu na míči, kazili jsme první přihrávky do kombinace a to pomohlo soupeři, který nás přehrával. Řepiště má v týmu kvalitní zkušené hráče a ti si to pohlídali, my jsme skoro neohrozili jejich bránu,“ konstatoval Pavel Cirkl s tím, že druhý gól jeho tým inkasoval v nastaveném čase.

„Za výkon klukům nemohu nic říct, v prvním poločase hráli fakt dobře. Byl to odmakaný zápas, který by měl vyústit v zisk bodů, ale bohužel nás ta koncovka sžírá obrovským způsobem,“ dodal kouč Dolní Datyně.

Krajský přebor - 6. kolo:

Řepiště - Dolní Datyně 2:0 (1:0)

Branky: 16. Celba, 90.+1. Jurča. Rozhodčí: Schneider - Tomšík, Slaný. ŽK: Hrabec - Baláž, Máša, Maršál, M. Cileček. Diváci: 144.

Dolní Datyně: Jaška - Kučera, Novotný, M. Cileček, D. Cileček, Kaduch (69. Polášek), Stebel, Maršál, Kodenko, Máša (85. Seman). Trenér: Pavel Cirkl.