„Za tři góly a vítězství jsme rádi, i když utkání nebylo tak jasné, jak hovoří výsledek,“ poznamenal domácí kouč Pavel Cirkl. „S Orlovou je to vždycky vypjaté a soubojové, zvlášť na našem hřišti, kdy teď po deštích jeho kvalita moc dobrá nebyla,“ dodal. „Terén byl velmi těžký, blátivý a naši hráči jsou víc techničtí, takže se nám hrálo hůř,“ souhlasil kouč Slavie Roman Divina.

Skóre utkání otevřel už v 6. minutě domácí Ondřej Maršál. „Prohrávali jsme 0:1, pak jsme převzali iniciativu a vyrovnali, ale bohužel další dvě šance jsme neproměnili. To je asi náš největší kámen úrazu,“ zklamaně konstatoval Roman Divina poté, co jediný gól Orlové dal ve 24. minutě Dominik Renta.

Hosté se museli obejít bez zkušeného brankáře Antonína Bučka, který se v minulém kole zranil, a ze stejného důvodu naskočil až v závěru zápasu Tomáš Věčorek. Kouč navíc po operaci kolena postrádá i další oporu Zdeňka Zacha. „S tím se musíme poprat, šanci dáváme mladým klukům, které zabudováváme do týmu,“ připomenul orlovský trenér 16letého Víta Czaického a 17letého Daniela Slowika v sestavě.

„Ve druhém poločase už jsme Orlovou víc tlačili, měli jsme víc možností ke skórování a přehrávali jsme ji hlavně na pravé straně,“ vrátil se domácí kouč Pavel Cirkl k průběhu duelu, v němž se do sítě hostů v 74. minutě trefil Radim Baláž a v 90. minutě podruhé Ondřej Maršál. „Pro nás je to obrovská vzpruha a doufám, že výhrou jsme nastartovali nějakou sérii,“ přál by si trenér Dolních Datyní bodovat i v dalších zapasech. V utkání ale tým přišel o kapitána Tomáše Kodenka, který si poranil sval.

„Máme sedm bodů, nějaké ještě potřebujeme uhrát. Doufám, že to zlomíme,“ rád by kouč Slavie Roman Divina přerušil šňůru tří porážek.

Krajský přebor - 7. kolo:

Dolní Datyně - Slavia Orlová 3:1 (1:1)

Branky: 6. a 90. Maršál, 74. Baláž - 24. Renta. Rozhodčí: Levinger - Stankov, Kovařik. ŽK: Baláž, Novotný, Stebel, Jaška - Renta, Papiga, Věčorek. ČK: 91. Kvapil (Orlová). Diváci: 80.

Dolní Datyně: Jaška - Kučera, Novotný, Kudláček, Cíleček, Kaduch, Stebel, Maršál, Kodenko (61. Seman), Máša, Baláž. Trenér: Pavel Cirkl.

Orlová: Kula - Šipula (83. Bartoš), Slowik, Buchvaldek, Czaicki, Jatagandzidis, Maleňák (64. Papuga), Botur, Hanusek (64. Kvapil), Renta, Kondziolka (83. Věčorek). Trenér: Roman Divina.