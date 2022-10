„Výsledek je tragický, hodnotil bych to jako zápas ‚blbec‘. Takový neodehrajete tak často,“ nevěřícně kroutil hlavou kouč Českého Těšína Bohuš Keler po druhé prohře. „Do 30. minuty jsme měli vést 4:0, soupeře jsme nepustili na naší půlku. Měli jsme čtyři neskutečné šance do prázdné brány, tři na jednoho nebo jsme byli metr před bránou…,“ zklamaně vylíčil trenér.

„A vyvrcholením všeho bylo, že jsme za stavu 0:0 nedali penaltu, kdy Byrtus přestřelil bránu. Asi za tři minuty přišel trest, soupeř to z přímého kopu trefil z dvaceti metrů přímo do šibenice,“ popsal gól Palečka.

Domácí po něm vedli 1:0. „Narostla jim tím křídla, začali víc bránit a naše hra už nebyla tak koncepční. Začali jsme hrát chaoticky a dostali další nešťastný tečovaný gól, kdy se balon rychlostí hlemýždě dokutálel do brány,“ vrátil se Bohuš Keler k 52. minutě a stavu 0:2.

„Pak jsme dokázali snížit na 1:2. Trošku jsme riskovali a nakopávali míče,“ potěšil ho gól Luďka Macečka v 64. minutě. „V závěru to ale domácí Kaluža trefil asi z dvaceti pěti metrů na 1:3. Soupeř dnes dvakrát vystřelil na bránu a dal tři góly,“ s nadsázkou prohlásil Bohuš Keler.

„Kdybychom do 30. minuty dali aspoň dva góly z těch čtyř šancí plus penalty, vyhráli bychom v Benešově úplně s přehledem. Takový je ale fotbal, nedáte branky a soupeř vás za to potrestá,“ zklamaně konstatoval trenér Českého Těšína.

Krajský přebor - 9. kolo:

Dolní Benešov - Český Těšín 3:1 (1:0)

Branky: 35. Paleček, 52. Herich, 83. Kaluža - 64. L. Maceček. Rozhodčí: Svoboda - Jurygáček, Pasterčák. ŽK: Večerek, Herich - L. Maceček, Dohnal. Diváci: 100.

Český Těšín: Pecha (84. Kubalík) - Slowiaczek, Lanc, Sostřonek, L. Maceček (80. Bora), Krucina (46. D. Maceček), Dohnal, Chloň (46. Hamrozi), Zogata, Byrtus, Urban (87. Osička). Trenér: Bohuš Keler.