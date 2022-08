„Je to pro mě vítaná změna. V Těšíně sice také není kádr nějak široký, ale jsou v něm vesměs mladí kluci, kteří chtějí trénovat a makat,“ vysvětlil zkušený trenér Bohuš Keler důvod, proč kývl na nabídku českotěšínského klubu.

V týmu došlo v létě k několika změnám. „Kádr se nečekaně zúžil i kvůli zranění. Obrovskou ztrátou je nejlepší střelec jara David Maceček, kterému teprve nedávno sundali sádru z kolena a teď chodí na rehabilitace,“ posteskl si kouč.

„Další velkou ztrátou je odchod středního záložníka Petra Niemczyka, skončil také Jakub Walek a další dva hráči, kteří ale nenastupovali stabilně, zamířili do nižších soutěži,“ vyjmenoval letní změny v soupisce.

„Naštěstí se nám podařilo získat zkušeného uniterzála Honzu Urbana, kterého jsem měl v Petrovicích. Stavím ho do útoku a ve třech přípravných utkáních dal šest gólů. Ukázal, že by mohl Davida Macečka nahradit,“ prozradil trenér s tím, že z Třince přišli dva mladí dorostenci, levý obránce nebo záložník Jan Hamrozi a defenzivní stoper David Zogata. „Máme i vlastní dorostence, kteří se občas s námi zapojují do tréninků i zápasů,“ dodal Bohuš Keler.

Přípravu na sezonu zahájil Český Těšín před třemi týdny a sehrál v ní tři zápasy. Polské Konczyce porazil 11:0, ve Stonavě vyhrál 4:1 a v domácí generálce s Dobraticemi 2:0. „I když soupeři hrají nižší soutěže, nebyli špatní. Z našich výkonů jsem si udělal celkem pozitivní dojem, ale mistrovský zápas je něco jiného,“ upozornil Bohuš Keler.

Start sezony má Český Těšín ostrý, v sobotu 6. srpna hostí od 10.30 hodin Slavii Orlová, která na jaře skončila třetí. „Chytnout začátek je vždycky důležité. Kluci jsou snaživí, věřím jim, že do zápasu nastoupíme s plnou vervou a budeme chtít doma vyhrát,“ rád by získal do tabulky první body.