/FOTOGALERIE/ K překvapení na úkor favorizovaného Háje ve Slezsku chyběl fotbalistům Dolních Datyní jen malý kousek. Nevyužili ovšem dvě velké šance a páteční zápas 19. kola krajského přeboru nakonec doma prohráli 1:2. O výsledku se rozhodlo v prvním poločase.

Přípravný zápas fotbalistů Horní Suchá - Dolní Datyně 0:1. | Foto: SK Horní Suchá

„Klukům dnes nemám co vytknout, s výkonem proti Háji, který je technický mančaft a má formu, jsem spokojený,“ i přes porážku trenér Petr Blejchař svůj tým chválil.

Hosté se ujali vedení ve 13. minutě. „Gól jsme dostali po naší naivní chybě, ale aktivitou jsme vyrovnali na 1:1,“ vrátil se kouč Dolních Datyní k přesné trefě Michala Cilečka ve 27. minutě.

„Troufnu si říct, že na konci poločasu jsme byli i lepší. Měli jsme tam další tutovku, kdy Cileček nahrál Kaduchovi a ten to poslal krásně do brány, ale Virec to fantasticky vyškrábl,“ popsal velkou šanci.

Domácí po ní mohli vést 2:1. „Bohužel se potvrdilo pravidlo nedáš - dostaneš. Hned z protiútoku jsme naším nedůrazem dostali druhý gól,“ konstatoval trenér Dolních Datyní.

„I přes zhoršený terén, kdy v aprílovém počasí chvíli i sněžilo, jsme se snažili hrát kombinační fotbal. I ve druhém poločase jsme byli Háji dobrým soupeřem, navíc Kaduch měl další tutovku. Ze tří metrů to šlo do branky, ale Virec balon už ve skluzu vykopl. Byla to milionprocetní šance srovnat na 2:2,“ očekával už Petr Blejchař první remízu v této sezoně.

„Kluci bojovali, dřeli a na hřišti nechali všechno. Škoda, že aspoň jednu ze dvou velkých šancí jsme nedali. Za předvedený výkon by si dnes ten bodík dnes určitě zasloužili,“ dodal kouč Dolních Datyní. „Doufám, že si to přeneseme do zápasu v Bolaticích a tam to proměníme v body,“ přemýšlel už nad příštím soupeřem.

Krajský přebor - 19. kolo:

Dolní Datyně - Háj ve Slezsku 1:2 (1:2)

Branky: 27. M. Cileček - 13. Lampa, 37. Urbančik. Rozhodčí: Novák - Revaj, Pasterčák. ŽK: Novotný, Rozsíval, Jaška - Krejčí. Diváci: 80.

Dolní Datyně: Jaška - Kučera, Novotný, Kudláček, Cenek, M. Cileček, Kaduch, Rozsíval (65. Masopust), Maršál, Střižík (65. Kodenko), Máša. Trenér: Petr Blejchař.